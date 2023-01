Twee mensen die zo in elkaar passen dat hun randen en naden onzichtbaar worden bij de omhelzing

Jeroen Maris is journalist.

Het bestaat niet dat twee mensen zo in elkaar passen dat hun randen en naden onzichtbaar worden bij de omhelzing, dat hun lichamen het begin en het einde verliezen, dat zelfs hun persoonlijkheden oplossen. Neen, dat bestaat niet, het is onzin van rijmelaars en romantici. Maar met haar scheelde het toch niet veel.

Toen ik het café binnenliep en geheel bij toeval op haar botste, wist ik dat de avond zou eindigen zoals hij vroeger altijd eindigde. Het bruin van haar ogen zou nog dieper worden, en halverwege een zin zou ze besluiten dat zoenen beter is dan praten. Daarna zouden we verdwijnen in de omhelzing.

Zo gebeurde het ook. We praatten en dronken, en toen we genoeg hadden van praten en drinken, zoenden we. Ik legde mijn hand waar het nog kan, haar hals, haar rug, het zachtste van haar zij, maar niet haar buik, nooit meer haar buik, want daar woont het verdriet.

Ik herinner me de nachten waarin het zoenen geen spel was maar ernst. Zonder woorden waren we formidabel. In onze slaap haastten onze lichamen zich naar elkaar, alsof ze iets wilden leren van elkaars warmte. Geduldig wisten we elkaar uit. Pas diep in de ochtend werden we weer wakker, en kregen onze wangen hun eigen kleur terug, onze spieren hun eigen geheugen.

De volgende dag vraagt ze of ik goed ben thuisgekomen. “Het voelt alsof ik altijd weer een bedelnap tussen ons in zet”, zeg ik. “En dat jij er dan een aalmoes in gooit.”

Ze lacht, ze wil mijn wanhoop verstuiven, en monkelt dan iets over de glazen bier die we maar bleven bestellen, tot er echt niets anders opzat dan zoenen. “Het was weer zoals vroeger”, wil ik zeggen, “de randen en naden onzichtbaar”, maar ik weet dat ze dan niet meer zal antwoorden.

Ik ben een inktspat in haar dagboek geweest, en dat is al heel wat.