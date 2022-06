Twee jongeren over staken: ‘Met zo’n staking wordt het land door enkelen gegijzeld’

Sander Claessens: ‘Af en toe moet je gewoon actie voeren als je iets wil veranderen’

“Ik vond de stakingsdag noodzakelijk. Ik ben dinsdag trouwens ook naar een stakings­piket geweest in Leuven. Daar kwamen verschillende actievoerders van de openbare diensten samen. Er waren mensen die werken voor gemeentebesturen, vuilnisophalers, en ook treinpersoneel. Ik ging ernaartoe uit solidariteit. Ik luisterde naar de verhalen van al die mensen en ze vertelden me dat er te weinig personeel is, en dat de werkomstandigheden steeds moeilijker worden. Ook de werkdruk wordt voor die mensen steeds hoger, terwijl hun lonen, volgens de verhalen, te laag zijn. En dat in combinatie met stijgende prijzen. Daarom begrijp ik volledig dat er gestaakt werd.

Sander Claessens. Beeld rv

“Ik begrijp natuurlijk ook wel dat de staking voor sommige mensen vervelend is. Dan denk ik aan studenten die die dag moeilijk op hun examen raakten. Dat is niet aangenaam. Maar ik meen ook dat stakingen belangrijk zijn omdat anderen dan misschien beseffen dat er ook gestaakt wordt voor álle treingebruikers. Het spoorpersoneel wil zélf meer personeel, zodat er het hele jaar door minder vertragingen of problemen zijn. Zij willen net meer investeringen, opdat zij ervoor kunnen zorgen dat ze hun klanten beter kunnen bedienen. Het is zeker ongemakkelijk als mensen door een staking niet op hun bestemming raken, maar het is belangrijk te beseffen dat zij dat net doen zodat iedereen fatsoenlijke openbare diensten heeft.

“Ik vind het een kwestie van respect. Als mensen betere werkomstandigheden willen, zou dat ook ingewilligd moeten worden. We hebben de werkende klasse nodig om de samenleving draaiende te houden. Ik merk wel dat heel veel jongeren dat principe tegenwoordig begrijpen - als je het uitlegt, tenminste. Af en toe moet je gewoon actievoeren als je iets wil veranderen. Als we naar de geschiedenis van de sociale strijd kijken, lijkt het me duidelijk dat er zonder stakingen niets werd afgedwongen.”

Julien De Wit: ‘Met zo’n staking wordt het land door enkelen gegijzeld’

‘Dinsdag kreeg ik een aantal berichten van vrienden die me vertelden dat ze wegens de staking problemen hadden om op tijd op hun examen te raken. Sommigen probeerden al van vijf uur ’s ochtends om rond negen uur op school te raken. Ik begrijp dat ­staken een sociaal recht is, en dat is zeker goed, maar ik vraag me af of er geen andere ­manieren zijn om problemen aan te kaarten, zonder anderen daarbij te betrekken. ­Ontevreden personeel kan toch overleggen, ­bijvoorbeeld.

Julien De Wit. Beeld rv

“Als ik ruzie heb met mijn ouders, moeten ze daar op de universiteit ook niet in mee gesleurd worden. Daarmee vergelijk ik het een beetje. Anderen hebben daar toch niets mee te maken? Bovendien is de minimale dienstverlening van het openbaar vervoer niet altijd gegarandeerd. Daardoor zijn heel wat mensen de dupe van stakingen, en dat vind ik jammer. De timing was ook niet goed: kan zo’n staking niet doorgaan in de zomer, als het wat rustiger is? Dat lijkt me alleszins beter.

“Als we kijken naar de openbare sector en de statuten van ambtenaren, vind ik overigens ook dat we de gemiddelde lonen van die mensen onder de loep moeten nemen, tegenover andere werknemers of zelfs zelfstandigen. De pensioenen en lonen van die mensen zijn echt wel dik oké. De boodschap die ze willen geven, is dan blijkbaar dat sommige mensen niet meer rondkomen op het einde van de maand. Maar door te staken zorgen ze er ook voor dat bijvoorbeeld een alleenstaande mama, die het volgens mij veel slechter heeft, en die brood op de plank wil krijgen op zo’n stakingsdag, niet eens naar haar werk kan gaan. Daardoor breng je andere mensen in de problemen. Ik vind staken gewoon niet zo sociaal. Het land wordt tijdens een staking door enkelen gegijzeld en dat lijkt me niet de manier om een statement te ­maken.”