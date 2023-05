Tucker Budzyn is een exponent van de entertainmentsector die de mensheid verdient

Frederik De Backer is columnist.

Ik kende hem niet, omdat ik mijn dagen doorbreng met het wachten tot lege Word-documenten zich spontaan met letters vullen, maar Tucker Budzyn is een fenomeen. Tucker Budzyn verdient 1 miljoen euro per jaar aan filmpjes op sociale media, ruim twintig keer wat ik bruto bijeenschrijf over onder meer Tucker Budzyn. Terwijl Tucker Budzyn Vlaamse kranten siert met een mooie kleurenfoto moet ik het stellen met een kladje dat ergens tussen Sven Ornelis en een aardappel in ligt.

Tucker Budzyn is een golden retriever, maar van ons tweeën leid ik het hondenleven.

Fikkie is niet helderziend, kan een bal geen drie keer hooghouden, ziet eruit als iedere blonde hond op aarde… en krijgt daar 1 miljoen euro voor. Hij laat zich aaien, hij laat zich voederen, hij laat zich warempel stofzuigen. Ik heb al veel erger met me laten doen voor veel minder. Soms moest ik er zelfs op toeleggen.

Afgelopen week las ik in de krant dat de Vlaming ontevreden is, dit keer over zijn loon. Niet deze jongen. Na mijn afscheid van pagina 2 ben ik niet bij de pakken blijven zitten en heb ik terstond vijf Deense doggen en wat afgedankt VRT-personeel in huis gehaald om het doen en laten van die beesten vierentwintig uur per dag te filmen. Uitstekende content. Als de keutel groot genoeg is, zit er misschien zelfs een column in.

Ik lees dat men een hoop mensen maar niet aan een job geholpen krijgt, maar waarom zou je nog werken als je gewoon moet filmen hoe je ouwe kees zich het kruis schoonlikt en je vervolgens, tijdens het wachten op een vrachtwagen vol geld, alvast een wipplank kunt monteren waar zich gisteren nog een keldertrap bevond? Hoeveel méér zin hoop je uit een leven te sleuren?

Tuckers ouders – gewone honden hebben eigenaren, bekende honden ouders – hebben hun jobs alvast opgegeven. Ze geven nu heelder dagen pootjes. Ze proeven kauwstaven voor en pluizen uit welke kussens zich het telegeniekst laten verscheuren. Soms schuren ze, ter inleving, even een en ander over het tapijt. En kopen vervolgens drie nieuwe woningen.

Waarom nog een leven aan de kunsten wijden, waarom zelfs nog een aan de vitrine, als de mensen genoeg hebben aan een hijgende haarbal met een koekje boven op zijn snuit? Als geld of een bevredigd publiek de drijfveer is, volstaat dat dan niet? Beseft Davy Parmentier hoeveel geld hij VTM ieder jaar kan besparen?

Tucker Budzyn is de laatste trede voor de bodem, een exponent van de entertainmentsector die de mensheid verdient: een luchtbel drijvend op een plas reclame, uitgebraakt en weer opgelikt en weer uitgebraakt en weer opgelikt en zo tot in het oneindige. Een markt waar armoe rijk maakt. Big Brother, Temptation Island, een hond in een tuin, een scheet in een vacht.