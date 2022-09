’tScheldt haalt amper het niveau van de deur van het mannentoilet van een middelbare school in de jaren zeventig

Marc Van Ranst is viroloog aan de KU Leuven. Zijn column verschijnt tweewekelijks, afwisselend met Els van Doesburg.

Satire is een kunstvorm waarbij op humoristische wijze maatschappijkritiek wordt gegeven à la Lof der zotheid van Erasmus of Animal Farm van George Orwell. Sommige satirische tijdschriften, zoals Le Canard Enchaîné, Charlie Hebdo, of (vroeger) onze eigen De Zwijger (van de betreurde Johan Anthierens), genieten bij de liefhebbers van het genre een groot aanzien.

En dan heb je ’tScheldt. Ze noemen zichzelf “Vlaamse satire”. Vlaams denken ze te zijn omdat ze op alle politieke partijen kritiek geven behalve op Vlaams Belang.

Met satire heeft ’tScheldt niets te maken. Het is een communicatiekanaal om politici, journalisten en experten te beledigen, te beschimpen, te belagen en rekeningen te vereffenen door leugens en laster te verspreiden naar hun trouwe schare extreemrechtse fijnproevers.

Wie de eigenaar van ’tScheldt is, was een goed bewaard geheim, tot De Morgen in 2021 de overeenkomst publiceerde waarin staat dat Groep G, de bvba van Gert Van Mol, in juni 2018 eigenaar werd van ’tScheldt. Gert Van Mol blijft dat echter ontkennen.

Gert Van Mol ontkent ook dat hij eigenaar is van de pornowebsite Godelina. Gert Van Mol ontkent tevens dat hij als digitale mediastrateeg voor cd&v 14.000 fake Facebook-volgers kocht bij clickfarms in India.

Wat Gert niet ontkent is dat hij de baas is van The Future Leadership Institute (FLI), een schimmige organisatie met een mooie naam die je wil doen denken dat ze 110.000 volgers hebben op Facebook. De 25 meest recente Facebook-posts van FLI (tussen december 2020 en juni 2021) kregen van die 110.000 volgers (vooral uit India) in totaal, zegge en schrijve, 20 likes.

In april 2019 was FLI aanwezig op het Yalta International Economic Forum op de door Rusland bezette Krim in aanwezigheid van president Poetin en de Syrische president Bashar al-Assad. Ze planden er ook een FLI-feestje. Een paar weken geleden was ’tScheldt wel ongemeen scherp voor de kersverse minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) omdat die in 2021 als journaliste naar een theaterfestival was geweest in… diezelfde bezette Krim. Tja.

Op het moment van een huiszoeking door het gerecht in april 2021 had ’tScheldt dus geen gekende eigenaar en geen verantwoordelijke uitgever. Artikels door anonieme auteurs op websites zijn perfect oké, maar er moet altijd een persoon geïdentificeerd kunnen worden die verantwoordelijk is voor de inhoud van de teksten en in het geval van laster of belaging aansprakelijk is.

Na de huiszoeking vermeldt tscheldt.be plots wel een verantwoordelijke uitgever (weliswaar goed verstopt op de pagina ‘adverteren’): John Wolf, een zeventiger die als contactadres het straatadres van een postbusfirma in Rotterdam opgeeft. Wolf genoot tien jaar geleden een dusdanige naam en faam als extreemrechtseling bij Voorpost dat hij op de mailinglist prijkte van het racistische manifest dat de Noorse terrorist Anders Breivik via e-mail verspreidde net voor hij op 22 juli 2011 in totaal 77 mensen vermoordde door een bomaanval in Oslo en een massale schietpartij op het zomerkamp van de jeugdafdeling van de Noorse Arbeiderspartij op het eiland Utøya.

John Wolf is oud-districtsraadslid van Borgerhout voor Vlaams Belang en ex-ondervoorzitter van Vlaams Belang in Borgerhout, en was in 2018 lijstduwer voor Vlaams Belang in wat hij zelf op zijn Twitter-profiel ‘Borg-er-okko’ noemt.

Op 2 september meldt ’tScheldt dat er op verschillende plekken bij hun medewerkers of bij hun redactie “zwaar geweld en vandalisme” is gepleegd “na een oproep van Marc Van Ranst om ’tScheldt te stoppen”. Ze tonen geen foto van de vermeende vandalenstreken, behalve enkele sausemmers gevuld met glasscherven. ’tScheldt zegt dat de vandalen ook de bewakingscamera hebben gestolen, dus dat ze geen beelden kunnen tonen. Enfin, een broodjeaapverhaal met de bedoeling hun achterban op te stoken.

En dat lukt. Op zaterdagavond 3 september belt een van hun supporters mij op mijn gsm op om mij de huid vol te schelden en te eisen dat ik ’tScheldt voortaan met rust laat.

Gedurende de voorbije twee jaar beledigde ’tScheldt mij continu en gratuit (hangbuikzwijn, huisparasiet, virusdekhengst, buikspek, zwellichaam, opperrioloog…), en beeldden ze mij af als varken, SS-soldaat, of een hoopje kak.

’tScheldt geraakt nooit boven het niveau van de binnenkant van de deur van het mannentoilet van een middelbare school in de jaren zeventig. Zielig.