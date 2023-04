Trump zal geen dag van zijn leven achter de tralies hebben doorgebracht wanneer zijn hart het onder zijn hatelijkheid begeeft

Fijn, grof en onbesneden: Frederik De Backer blikt terug op de week. ‘Ik wil hem weg, ik kan hem niet meer zien. Bij iedere gehaktbal in mijn blikveld slaat mijn maag aan het borrelen.’

Omdat ik afwisselend met mijn neus in Anne Franks Het achterhuis, Clive James’ On Television en het verzamelde werk van Willem Elsschot zat, was ik de afgelopen dagen vervuld van het soort levenslust eigen aan iemand die twee jaar lang, verscholen achter een kast, naar reclame voor Edammer heeft zitten kijken. Wanneer ik echter, om even te bekomen, de krant opensloeg en me geconfronteerd zag met het hoofd dat op deze planeet het dichtst bij een halfgesmolten bol Edammer in de buurt komt, namelijk dat van Donald Trump, waande dat broze gemoed van me zich terstond in De goelagarchipel. Het kan dus altijd erger.

Alleen heb ik het nu stilaan wel gehad met die man. Ik ben verzadigd. Al sinds 1988, één jaar nadat ik werd geboren, loopt hij zich een weg naar het Oval Office te toeteren, elk jaar een beetje luider, een beetje onverdraaglijker, en sinds een dik decennium helaas steeds onvermijdelijker. Alsof ik aan De Wever en Dewinter nog niet genoeg had. Ik heb mijn hekel aan schrijven al vaker vermeld, maar als iets ooit een roman aan mij zal ontlokken, dan wel het verlangen me gedurende enkele maanden te kunnen onderdompelen in een wereld zonder Donald Trump.

Kan die man eens niet van zijn gouden toilet glijden of zich voor het bestrijken van zijn gezicht van schoensmeerpot vergissen? Eén breukje, één allergisch reactietje, niet eens levensbedreigend, gewoon iets dat hem al was het maar een week het kapen van een camera of microfoon belet. Ik wil hem weg, ik kan hem niet meer zien. Bij iedere gehaktbal in mijn blikveld slaat mijn maag aan het borrelen. Ik moet een kind nog maar enige onsamenhangendheden horen lallen, ooit een onuitputtelijke bron van amusement, of ik hoor die opgesteven endeldarm in mijn oor hijgen: “It probably makes me the most innocent man in the history of our country” en meer van zulks, tot ik huilend inslaap.

Het is niet meer grappig. Het is nooit grappig geweest.

Láát hij playmates en pornosterren naaien, laat hij hun en hun portiers en wie dan ook zwijggeld in de handen drukken, laat hij de boel belazeren tot iedere schimmige financiële constructie is uitgesleten en nog slechts een skeletaal staketsel rest, gestut met stapels uit het Witte Huis ontvreemde geheime documenten, zolang hij het in stilte doet. En dat iemand die onuitstaanbare klier, dat prototype van een hufter, die met een spade in een maatpak geschepte berg slachtafval eindelijk voor het gerecht wil dagen verdient niets dan applaus, maar laat dat applaus dan het enige zijn dat de stilte doorbreekt.

Hoe is het mogelijk dat een veredelde oorlogsmisdadiger als George W. Bush, die middels twee bijeengelogen oorlogen honderdduizenden doden op zijn geweten heeft en zijn huichelarij dag na dag na dag in rood, wit en blauw over mijn tienerjaren heen heeft staan kotsen, minder haat in mij opwekt dan een containervracht vervallen marsepein? Is het omdat Trump het zo openlijk doet, zo uitgesproken provocatief? Van Bush kon je met wat goede wil nog denken dat hij gewoon wat dommig was, een handpop van sinistere figuren als Cheney, Rove, Rumsfeld en Wolfowitz. Trump is de handpop van zijn eigen superioriteitsgevoel. Een narcist, een psychopaat, maar vooral een blamage voor de democratie. Voor wie waardigheid en winnen hetzelfde betekenen.

Trump zal geen dag van zijn leven achter de tralies hebben doorgebracht wanneer zijn hart het onder zijn hatelijkheid begeeft. Tot het einde der tijden zal men eenieder die beweert dat boontje om zijn loontje komt zijn portret kunnen tonen, ecce atrotus, en zeggen dat het bovenal loont een klootzak te zijn.