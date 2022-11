Trump geeft zowat iedereen de schuld van het oplawaai dat de Republikeinen toegediend kregen. Ook Melania

Opinie | Michelle Cottle is lid van de editorial board bij The New York Times.

Dat is schijnbaar gebeurd in Mar-a-Lago, waar Trump naar verluidt in alle staten is over het oplawaai dat de Republikeinen toegediend kregen in de verkiezingen voor de Senaat, en zijn verantwoordelijkheid daarvoor. Trump steunde zijn maatje Mehmet Oz, en de arts en televisiefiguur bakte er niets van.

Sindsdien geeft de ex-president zowat iedereen de schuld van zijn slechte keuze, onder wie volgens The New York Times ook Melania Trump. (Uiteraard deed Trump dat op Truth Social af als een “Fake Story”, want hij was “helemaal niet BOOS”.)

Melania zal de driftbuien van haar man ondertussen wel gewend zijn. Maar deze keer moet het zwartepieten toch wat wranger aangevoeld hebben, want Trump verknalde niet alleen de kansen op een uiterst haalbare Senaatszetel, hij deed zijn partij de das om in de verkiezingen in Pennsylvania tout court, waardoor de Democraten in die cruciale kantelstaat het beste resultaat in vele jaren neerzetten.

Hoe Trump erin slaagt perfect haalbare krachtmetingen en staten te kelderen, verdient misschien enige reflectie (lees: paniek) bij de Republikeinen nu de voormalige president zich klaarmaakt voor een derde gooi naar het presidentschap. Dinsdagavond komt hij met een “Speciale Aankondiging”.

Trump gaat graag als een wervelwind tekeer, de blikken moeten op hem gericht zijn. Zijn keuze voor geschifte kandidaten in Pennsylvania, Arizona, Michigan en New Hampshire heeft de Republikeinen wellicht niet alleen overwinningen gekost in belangrijke strijdstaten, maar biedt ook al een voorsmaakje van wat Trump zijn partij kan aandoen als hij in 2024 weer de topkandidaat is.

Van alle plekken waar Trump de zaak verziekte is Pennsylvania misschien wel degene waar hij de grootste schade aanrichtte – een staat die cruciaal wordt voor gelijk welke Republikeinse kandidaat in 2024. Het trumpiaanse fiasco daar toont aan wat er gebeurt als kandidaten het in hun campagne alleen over zichzelf hebben, MAGA (Make America Great Again) uitdragen en verder elke voeling met het electoraat kwijt zijn.

In de belangrijke strijd om controle van de Senaat was Pennsylvania van cruciaal belang, want daar lag voor de Democraten een uitgelezen kans om een Republikeinse zetel te veroveren – een zetel die de G.O.P. dus te allen prijze moest behouden. De mislukking van Oz was dus bijzonder pijnlijk voor Trumps partij. Maar er was meer: de Democraten boekten ook een enorme zege in de strijd voor het gouverneurschap. Josh Shapiro had het geluk campagne te mogen voeren tegen Doug Mastriano, een door Trump gesteunde MAGA-extremist die zo van de pot gerukt is dat je je afvraagt of hij in het geheim familie is van Marjorie Taylor Greene.

De Democraten haalden ook overwinningen in verkiezingen voor het Huis. De stemmen zijn nog niet allemaal geteld, maar toch leeft de hoop in de partij dat ze misschien opnieuw de controle over de het staatsparlement kan veroveren.

Een nieuwe verkiezingskaart hielp de Democraten in de strijd voor het staatsparlement. Maar de voornaamste succesfactor was wel de kwaliteit van de kandidaten. De nieuw gekozen gouverneur, Shapiro, wordt beschouwd als een getalenteerd politicus die een onberispelijk campagneparcours reed.

En hoewel John Fetterman zijn partij angstige momenten bezorgde tijdens zijn campagne voor de Senaat, vooral door zijn beroerte een paar dagen voor de primary’s in mei, biedt hij een beloftevol model voor Democraten die aan de bak moeten in andere heikele paarse staten. Fetterman kon zich met een arbeidersklasse- en anti-establishmentprofiel onderscheiden van de doorsnee politicus, en al zeker van de elitaire politieke klasse uit blauwe staten.

Hij zocht kiezers buiten de vertrouwde omgevingen, en voerde onder de slogan “Every county, every vote” campagne in de hele staat – met succes. Op die manier sprokkelde hij niet alleen stemmen in gebieden rondom Philadelphia en Pittsburgh, maar knabbelde hij ook aan het electoraat van Oz in meer conservatieve regio’s. Fetterman deed het volgens exitpeilingen van CNN goed bij onafhankelijken en gematigden.

Maar ongeacht de charmes die Democratische topkandidaten in de strijd wierpen, profiteerden ze zonder twijfel ook van de oppositie van door Trump gesteunde tegenspelers die elk op hun manier trumpiaanse scenario’s hanteerden die niet geschikt waren voor inwoners van Pennsylvania.

Bij Oz was dat de aanname dat bekendheid zich automatisch vertaalt in politiek succes. Maar de tv-host, die altijd in New Jersey had gewoond, kon al te makkelijk weggezet worden als een gladde, rijke, elitaire opportunist.

Mastriano, een Republikeinse staatssenator, was een nog makkelijker schietschijf voor de Democraten. Trump vond het wel leuk dat Mastriano meeging in zijn leugens over verkiezingsfraude. Maar Mastriano ging ook voluit in zijn cultuuroorlog, met uiterst rechtse standpunten over thema’s als abortus, transgenderrechten en schoolcurricula. Hij ging er zo ver over dat tal van voormalige G.O.P.-mandatarissen hun steun voor Shapiro uitspraken.

Door de zwakke Trump-kandidaten is Pennsylvania een veel blauwere tint van paars geworden. Op dit moment voelen de Democraten in de staat veel meer warmte voor de oud-president dan velen in zijn eigen partij – en misschien zelfs zijn vrouw.

