Transities zijn nu eenmaal moeilijk, vooral als je de vruchten van al de transitiestress nog niet kan plukken

Valerie Trouet is klimaatexperte en wetenschappelijk directrice van het Belgisch Klimaatcentrum in Ukkel. Haar column verschijnt maandelijks.

Ik zit op een stoel die de vorige huurster heeft achtergelaten, onder een kaal peertje, in een verder lege kamer een stukje te schrijven. Buiten mijn deur is een team werkmannen nog de laatste schilderwerken aan het afwerken in ons nieuwe huis. Meubelen zijn er nog niet, internet ook nog niet, doorsturen zal straks via de hotspot van mijn telefoon moeten gebeuren.

Ik ben exact een week geleden uit de VS naar België verhuisd en maandag begonnen als wetenschappelijk directrice van het Klimaatcentrum. Ik vertrek ’s ochtends thuis wanneer het nog donker is en kom ’s avonds terug wanneer het alweer donker is en tussendoor zit ik uren op de trein. Mijn smartwatch vertelt me dat ik 700 calorieën per dag verbrand door te stappen alleen. In de VS moest ik minstens een uur zweten in de gym om dat te bereiken. Niets van deze nieuwe levensstijl is me nog vertrouwd en niets lijkt makkelijk.

Wanneer de inleiding van het HR-departement, met een heel geduldige experte, letterlijk een halve dag duurt en wanneer de schijnbaar vicieuze cirkel van het aanvragen van een identiteitskaart, ziekteverzekering en een internetverbinding mijn hoofd doet tollen, betrap ik mezelf op het prevelen van een mantra.

Eye on the prize, Valerie, eye on the prize. Vergeet in de rompslomp en de overrompeling het einddoel niet voor ogen te houden. Wanneer je rondjes draait op de paardenmolen van een transitie, vergeet dan niet de flosj in het vizier te houden.

Voor het Klimaatcentrum is onze missie, ons einddoel, om de wetenschap te leveren die de transitie naar een klimaatneutraal België zo snel, efficiënt en sociaal rechtvaardig mogelijk laat verlopen. Dat zelfs veel minder grootschalige transities, zoals die van de VS naar België, complex zijn, langzaam verlopen, en onderhandelingen en bureaucratie vergen, ondervind ik momenteel aan den lijve. Dat het makkelijk is om je vast te staren op kortetermijndetails. Dat het makkelijk is om de moed te verliezen wanneer niets loopt zoals gepland.

Transities zijn nu eenmaal moeilijk, vooral als je er middenin zit en je de vruchten van al de transitiestress nog niet kan plukken. Daarom vergen transities moed. Transitiemoed. Of zoals de jonge dichteres Amanda Gorman het perfect verwoordde op de inauguratie van president Biden: ‘For there is always light, if only we’re brave enough to see it. If only we’re brave enough to be it.’

Toen ik vanochtend in het donker naar het station stapte, warm ingeduffeld in meer truien, jassen, sjaals en mutsen dan ik in twaalf jaar in Arizona ooit had gedragen, begon het te sneeuwen. Dikke, volle vlokken witte sneeuw die zich op de grond opstapelden tot een wit dekentje en het donkere landschap verlichtten. For there is always light.

I rest my case.