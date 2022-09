TotalEnergies maakt woekerwinsten, helpt het klimaat om zeep en liegt. Waarom die sponsordeal met de openbare omroep?

Steven Vromman is levensstijlactivist, auteur en Low Impact Man.

De overstromingen in Pakistan, de hitte en droogte in Europa, de ongeziene hittegolf in China, de door droogte veroorzaakte hongersnood in de Hoorn van Afrika. Jawel, over al deze fenomenen bericht de openbare omroep regelmatig. Daarbij verschijnen heel wat stukken die de link leggen tussen het extreme weer, de impact van de mens en de klimaatverandering. Je zou denken dat ze bij de openbare omroep de ernst van het probleem beseffen.

Maar blijkbaar is dit niet het geval. Tijdens Iedereen beroemd maakt de openbare omroep dagelijks reclame voor TotalEnergies. Dit bedrijf weet al decennialang dat fossiele brandstoffen leiden tot klimaatverandering. Omdat die kennis een bedreiging is voor de winstmarges spendeert TotalEnergies massa’s geld aan greenwashing en desinformatie.

Dit alleen zou al voldoende moeten zijn om er niet mee samen te werken. Maar er is meer. In deze tijd van exploderende energieprijzen blijkt TotalEnergies megawinsten te maken. Daarover kunt u meer lezen op de site van de VRT. Toch heeft dezelfde omroep er geen probleem mee om zich te laten sponsoren door dit bedrijf dat megawinsten maakt ten koste van de gezinnen en bedrijven. Meer nog, ik lees op VRT NWS eveneens dat TotalEnergies profiteert van de oorlog in Rusland door kerosine te verkopen voor de Russische bommenwerpers.

Samengevat: TotalEnergies is een bedrijf dat woekerwinsten maakt, het klimaat om zeep helpt, bombardementen mogelijk maakt en leugens vertelt. Dan zou je toch denken dat er iemand bij de openbare omroep even nadenkt alvorens een sponsordeal af te sluiten? Nee hoor, elke dag krijgen de kijkers het logo in beeld tijdens een ludiek kwisje.

Moraal van het verhaal: uiteindelijk zijn de inkomsten belangrijker dan het klimaat. Daarom krijgen we op televisie en in kranten nog steeds massa’s reclame voor terreinwagens, vliegreizen, terrasverwarmers en cruisereizen. Dit is meteen de reden waarom we geen vooruitgang boeken in de strijd tegen de meervoudige milieucrisis. Zolang de economische belangen voorrang krijgen op gezondheid en natuur blijven we koers zetten richting afgrond.

Dat een commerciële zender zwicht voor het grote geld van vervuilende bedrijven is nog enigszins te begrijpen. Maar dat een openbare omroep actief gaat meewerken aan greenwashing is ontoelaatbaar. Bedek dat logo, zoek een andere sponsor, of knip gewoon dit item uit het programma.

En misschien is hier ook een taak voor de overheid weggelegd. Net zoals reclame voor roken verboden is, kan beslist worden om elke vorm van promotie voor fossiele brandstoffen en verbrandingsmotoren uit de publieke ruimte te bannen. Want ondertussen weten we – dankzij de uitstekende informatie van de openbare omroep – dat de schade van fossiele brandstoffen die van het roken vele malen zal overtreffen.

