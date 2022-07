Tot de voordelen rekende Charles Darwin dat ‘een mooie, zachte vrouw in de sofa in elk geval beter was dan een hond’

Jean-Paul Mulders onderzoekt alles wat u bij de hersenkwabben kan grijpen. instagram: jpmulders.

Een boogscheut verderop worden mensen verkracht en vermoord, maar dichter bij huis is er gelukkig nieuws over de bolletjestrui. De bedrijfswagen blijft de gemoederen beroeren, en de kwestie of het op de snelweg trager moet. In de krant lees ik dat daar weinig politieke animo voor is. Soms vraag ik mij af waar er wel nog politieke animo voor is. ‘Om hun zakken te vullen’, beweren ze in café l’Espérance. De mannen lijken er weggelopen uit een schilderij van Permeke en hoop is er ver te zoeken.

Ik vraag mij af waarom we traagheid zo haten, op de snelweg en bijna overal elders. Misschien heeft dat te maken met schrik voor de dood. Hoe sneller je je verplaatst, hoe meer je kunt doen in de tijd die je rest. Instinctief is dat belangrijk. Het speelt dan geen rol dat we de gewonnen minuten meestal toch verprutsen met ouwehoeren of lummelen.

Zelf verpruts ik zeeën van tijd, maar op de snelweg rijd ik nog zelden. Ik eet ook minder vlees dan vroeger. Dat is niet zozeer uit principe, maar omdat ik er een broertje dood aan heb om in de kipcurry of vol-au-vent een stukje kraakbeen of dierlijk gewricht aan te treffen. Vroeger was ik nochtans een grote fan van vol-au-vent. Letterlijk vertaald betekent het ‘vlucht door de lucht’. Het dankt die naam aan de luchtige structuur van het bladerdeeg. Naar het schijnt is de vol-au-vent uitgevonden door de beroemde ­Franse kok Marie-Antoine Carême, die tussen 1784 en 1833 haastig leefde, maar vervolgens toch wegdreef op de wind. Een van zijn grootste wapenfeiten is dat hij de escargot terug op de kaart zette.

Beeld Getty Images via AFP

Als kind klonk het woord koninginnenhapje sprookjesachtig en het benieuwde mij naar welk heerschap de ­croque-monsieur was vernoemd. Over de oorsprong van die naam tasten we grotendeels in het duister. Dat vind ik prima. Soms kun je beter gewoon slikken dan je vragen te stellen.

De kruiswoordpuzzel in de krant vraagt intussen ­synoniemen voor uitgestorven dingen als ‘gelofte’ en ‘schouwburgrang’. Dat boeit mij maar matig, in tegenstelling tot het interview over seksisme in de biologie. ‘Vrouwelijke dieren kunnen net zo dominant, agressief en promiscue zijn als mannetjes’, lees ik, als betrof het begerenswaardige eigenschappen. Onderzoekers getuigen dat ze leeuwinnen honderden keren per dag hebben zien paren met meerdere mannetjes.

Charles Darwin, de vader van de evolutieleer, schijnt dan weer weinig talent gehad te hebben voor hartstocht en minnekunst. Voor hij zichzelf ertoe kon brengen te trouwen, maakte hij een lijstje met pro’s en contra’s van het huwelijk. Tot de voordelen rekende hij dat ‘een mooie, zachte vrouw in de sofa in elk geval beter was dan een hond’.

Dat was een rare uitspraak, zelfs voor een katten­mens.