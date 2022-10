Tot de dageraad aanbreekt sudder ik in een harnas van vergeelde lakens

Frederik De Backer is columnist.

Komt er dan werkelijk geen eind aan die verrekte zomer? Al maanden blaten ministers, energiespecialisten en lui met een voorliefde voor vodka, berenmutsen en het zuidoosten van Oekraïne dat het een koude winter wordt, en nu vieren we Allerheiligen in een strandstoel. Waar je dat vroeger op spekgladde paadjes en halverwege een horlepiep op de zerken van Antwerpse collaborateurs deed, breek je je straks op de godsakker de benen over frigoboxen en parasols.

Het is november en het zilt klotst over de bedranden heen. ’s Morgens sta ik op alsof ik op Lampedusa aan wal kom. En een open raam zou deugd doen, ware het niet dat de Leie één grote couveuse voor steekgraag ongedierte is en mijn gezicht voor die kleine klootzakjes het equivalent van een emmer milkshake. Dus sudder ik tot de dageraad aanbreekt in een harnas van vergeelde lakens. Ik ben mijn eigen worstenbroodje. Zweetvlees.

Ik begrijp dat niet iedereen even wild is van de groenen, met hun amandelmelk en hun beleefdheid en hun oplossingen. Soms wil ook ik gewoon even razen en met mijn vuisten zwaaien naar de ongenadige zon, heilig overtuigd van de doeltreffendheid van mijn bedreigingen. Tot ’s avonds, na een snelle wreef tussen zak en rechterbeen, diezelfde ik de nederlaag moet erkennen. Het kan niet bij verwijten blijven, we zullen een poot moeten uitsteken.

Een mens heeft op de maan gestaan – zeventig jaar eerder waren we nog nietige kruipdieren. Een pandemie, een wereldoverwoekerende plaag, werd in goed drie jaar op de knieën gedwongen. En Ingeborg, VTM’s vleesgeworden Eenzamehartenbureau, is opnieuw een volwaardig schermgezicht. Als die mirakels konden gebeuren, dan een energieomslag ook.

Niet dat het hier veel zal uithalen. Vlaanderen is allang verloren. We smeren asfalt alsof het boter is en als het nog 2 graden warmer wordt, borrelt die straks als dikke snert tussen onze tenen door. Bomen zijn de pestlijders van de stad en op de buiten staan de bossen de supermarkten in de weg.

Mij goed, laat deze leprakolonie worden verslonden door de vuurzee, maar gun me Scandinavië. Laat me Litouwen. Letland, Estland, de poolcirkel; ergens waar de muggen me niet kunnen vinden. Waar je met je tepels nog een sinaasappel zou kunnen uitpersen, mocht die niet diepgevroren zijn zoals alles en iedereen.

Zeg tegen die grijze wasco in het Kremlin dat hij zijn knoppen kust met zijn pijpleidingen, Vlaanderen bakt niet met gas maar met colère. Het legt zich te braden in eigen vitriool. Hier is milieu- en klimaatbewustzijn voor moeiallen, alsof politici iets anders zouden zijn. Minder regen, beter weer, kerst in T-shirt, dat is wat wij willen. Pakjes onder de palmboom.

Vlaanderen, een wreef tussen zak en rechterbeen.