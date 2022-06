Tonen de cijfers niet dat de kwaliteit van ons onderwijs nog stijgt?

Margareta Van Raemdonck is voorzitter van het Europese Samenwerkingsverband van Schoolbesturen van Europese Steinerscholen (ECSWE).

Gras groeit niet door eraan te trekken, maar door water en voedingsstoffen toe te dienen. Leerlingen zijn niet gebaat met een strak keurslijf van overdreven veel gedetailleerde eindtermen. Ze hebben goede leraren nodig en leeromgevingen waarin ze ten volle uitgedaagd worden om zich te ontwikkelen.

Leraren en scholen willen hun leerlingen voorbereiden op een leven lang leren en ontwikkelen, met volle inzet van hun vermogens en competenties. In complexe tijden met grote veranderingen is het cruciaal dat de leerlingen genoeg weerbaarheid en veerkracht kunnen opbouwen. Idealiter leren ze de wereld van morgen zelfs als een positieve uitdaging zien die ze met volle moed willen aangaan.

De basiscriteria voor de nieuwe eindtermen waren veelbelovend, beperkt in aantal, sober geformuleerd, samenhangend en duidelijk. Als vertegenwoordiger van de kleine onderwijsverstrekkers nam ik deel aan de ontwikkelcommissies.

Gebrek aan vertrouwen

Van bij de allereerste bijeenkomst bemerkte ik een gebrek aan vertrouwen in leerlingen, leraren en scholen. De gedachte dat kwaliteit van onderwijs enkel ontstaat als leraren en scholen tot in elk detail worden gecontroleerd leek de leidraad te zijn. Diegenen die alle commissies volgden, zagen de uiteindelijke hoeveelheid eindtermen overdreven aangroeien tot een nagenoeg volledig onderwijsprogramma. Hun protest daartegen was tevergeefs.

Waar was er ruimte en tijd voor remediëren enerzijds of uitdagen anderzijds? Waar was er gelegenheid voor diepgang in plaats van vergaren van oppervlakkige kennis? Waar was er ruimte om noodzakelijke competenties voor onze tijd te ontwikkelen zoals aanpassingsvermogen, creativiteit, volharding en empathie?

Het Grondwettelijk Hof is nu echter duidelijk in zijn arrest: “De decreetgever kan de kwaliteitsvereisten in het onderwijs dus niet in die zin uitwerken dat de facto een (nagenoeg) volledig onderwijsprogramma wordt vastgelegd. De vrijheid van onderwijs gaat immers eveneens over de inhoud van het onderwijs.”

Welk verband er is tussen eindtermen en onderwijskwaliteit is evenwel niet bekend en zou beter onderzocht moeten worden. Wel is duidelijk dat de invoering van de eindtermen in de jaren negentig de daling van de meetresultaten niet heeft kunnen voorkomen of vermijden. De snelle conclusies getrokken uit centrale en zo mogelijk internationale toetsen creëren keer op keer paniek.

Door de fixatie op statistische gegevens, zoals bij de lichte daling in de testscores in internationale onderzoeken, wordt voorbijgegaan aan de multidimensionele werkelijkheid van het onderwijs. De statistieken van de Vlaamse overheid tonen een opvallende stijging van hooggeschoolden aan sinds 1999 die sterker is dan de daling in de PISA-­testresultaten.

Geven die cijfers niet aan dat de kwaliteit van ons onderwijs in het algemeen nog stijgt? Test­scores zonder meer gelijkstellen met de kwaliteit van het onderwijs doet het werk van scholen en leraren onrecht!

Uiteraard moeten vastgestelde problemen op het gebied van basiscompetenties aangepakt worden, maar dat vraagt om aandacht voor de hele onderwijscontext. Daar horen ook maatschappelijke fenomenen bij die extra druk leggen op kinderen zoals armoede, migratie of een pandemie.

Op de werkvloer, in de klas kan dit wel degelijk door goed opgeleide gedreven professionals worden aangepakt. Waarom er niet van uitgaan dat leraren allemaal elke leerling in hun klas willen helpen het beste uit zichzelf te halen? En daar hebben ze echt geen volledig tot in de details uitgewerkt programma voor nodig.

Kennis is niet alles

Daar komt nog bij dat de PISA-­testen hun scope verbreden. ­Volgens Andreas Schleicher, de topman van de organisatie verantwoor­delijk voor de PISA-­testen, is kennis niet meer voldoende in de toekomst. Creatief denken wordt als nieuw test­domein opgenomen in 2022.

Creativiteit, kritisch denken, ­sociaal-emotionele vaardigheden zijn nodig voor onze moderne wereld. Andreas Schleicher is er zelf van overtuigd dat de nodige onderwijskundige context zal ontstaan. En wel degelijk door de creativiteit van de leraren en niet door top-down opgelegde gedetailleerde curricula. Een hoopvolle evolutie.

Zo ben ik weer bij de essentie: leerlingen hebben professionele en gepassioneerde leraren nodig die, met voldoende bewegingsvrijheid, hun een goede, veilige en uitdagende leeromgeving bieden. Met dat doel voor ogen is ons onderwijs in staat om de leerlingen voor te bereiden op een toekomst die zij zelf zullen vormgeven.