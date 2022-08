Tomorrowland, Rammstein en de Tour. Allemaal op de duurzaamheidsschop!

Vorige week donderdag was er de Love Tomorrow Conference, een duurzaamheidsconferentie georganiseerd door Tomorrowland! En dat op de vooravond van hun derde uitverkocht weekend vol feestvierders ingevlogen van over de hele wereld. Je moet het maar durven. Ze konden net zo goed in hun Versuz-viptent in volle feestvreugde een AA-bijeenkomst georganiseerd hebben. Van een tang op een varken gesproken. Zeker vanuit het duurzaamheidsperspectief. Of toch niet?

Vanuit het enge puur ecologische perspectief op duurzaamheid wordt die Love Tomorrow Conference best niet meer georganiseerd. Dan mag Tomorrowland zelf ook meteen mee op de schop, en laten we dan ook het heel bedenkelijke WK voetbal in Qatar, alle Rammstein- én Coldplay-concerten en volgens Hans Vandeweghe dus ook de Tour opdoeken. Vanuit die strikt ecologische visie is het best wel moeilijk goed doen. Als vegetariër moet je veganist worden en finaal durf je geen kinderen meer op de wereld te zetten. In tegenstelling tot wat Maarten Boudry beweert, gaat vanuit dat perspectief de wereld binnenkort toch nog naar de knoppen, en kunnen we dat op zijn best misschien even uitstellen.

Dan toch liever de visie die de Verenigde Naties promoten met de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s), waarbij het bevorderen van voorspoed (prosperity) vooropstaat, uiteraard daarbij ook rekening houdend met het beschermen van de planeet. Een vorm van combinatiedenken dus – met dank aan Patrick Loobuyck voor het mooie woord – waarbij criteria zoals onder andere kwaliteitsvol onderwijs, welzijn en behoorlijk werk ook mee duurzaamheid helpen bepalen. Vanuit dat breder perspectief zit het voor Tomorrowland en de bijbehorende conferentie best wel goed. Ze scoren beide zeker niet slecht op het promoten van welzijn (SDG 3), op gendergelijkheid (SDG 5) en op innovatie (SDG9), om er maar 3 te noemen. Op een aantal andere criteria zouden ze dan wel weer net iets minder scoren.

Er is nog een derde interessante visie op duurzaamheid, die ik zelf heb leren kennen toen ik als consultant aan de slag was bijToerisme Vlaanderen. In hun Reizen naar Morgen-visie hebben ze het over florerende bestemmingen en gemeenschappen. Dat begrip floreren vindt zijn oorsprong in het boek Flourishing Enterprise (2014) van Laszlo en Brown. De auteurs hoopten om het eerder negatieve begrip duurzaamheid te vervangen door het positieve begrijp florerend. We weten het al: een actie kan moeilijk of nooit duurzaam genoeg zijn, terwijl ze wel altijd positief florerend is.

Het vervangen van duurzaamheid door florerend was te hoog gegrepen, maar die florerende insteek biedt wel een extra perspectief. Een bestemming, en dus ook een event, is florerend als ze een evenwichtige meerwaarde biedt voor vier betrokken actoren: bezoekers, bewoners, (lokale) ondernemers en de plek. Een meer pragmatische benadering van duurzaamheid waar Tomorrowland en Love Tomorrow Conference best wel goed op scoren.

Kortom, volgens mij is die Love Tomorrow Conference een florerend initiatief dat we moeten koesteren. De hele heisa errond heeft op zijn minst de discussie over duurzaamheid aangezwengeld. Een discussie die we nu vooral ‘warm’ moeten houden. Inhoudelijk zou ik die massameditatie en verhalen over emotioneel intelligente mode naar een zijpodium duwen, en wat meer plaats maken voor echt relevante, en vooral ook vatbare cases. Ik denk bijvoorbeeld aan een presentatie van de duurzaamheidsinspanningen geleverd op dat andere massa-evenement, het WK 2021 Wielrennen in Vlaanderen. Daar zijn bruikbare en inspirerende duurzaamheidsplannen én -rapporten over opgemaakt (online te vinden) die te weinig aandacht krijgen, en inhoudelijk zeker een plaats verdienen op dat hoofdpodium – misschien kunnen ze zelfs de Tour redden.

Als we duurzaamheid dus niet te eng definiëren en aanvullend benaderen vanuit een florerend denken, dan is die Love Tomorrow Conference zeker geen tang op een varken. Meer nog, dan is een tweede editie van de Love Tomorrow Conference zelfs gewenst.