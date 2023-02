Tom Waes betekent voor geschiedenis wat Bart Peeters betekende voor de sinterklaaslegende

Marc Van Ranst is viroloog aan de KU Leuven. Zijn column verschijnt tweewekelijks, afwisselend met die van Els van Doesburg.

Nog twee keer slapen en het is weer zover: het nieuws, Sportweekend, het weerbericht, en dan eindelijk: Het verhaal van Vlaanderen. De 9de aflevering gaat over de Groote Oorlog en het interbellum. Ten huize Van Ranst zijn we fan.

Historien om Danmark was voor de Deense tv-zender DR in 2017 een enorm succes. Het productiehuis De Mensen kocht het format op 1 september 2019, een maand voor de regering-Jambon I de eed aflegde. In het nieuwe regeerakkoord kreeg de VRT de opdracht om de Vlaamse identiteit te versterken door twee derde van de primetime zendtijd in te vullen met Vlaamse producties. De VRT omarmde Het verhaal van Vlaanderen snel, en ook de financiering liep vlot: 900.000 euro subsidies kwam via de reguliere kanalen van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en Screen Flanders. De Vlaamse regering gaf 1,1 miljoen euro: Ben Weyts deed met 400.000 euro de grootste duit in de hoed. Dat is ocharme 0,003 procent van de onderwijsbegroting.

Critici vonden de sponsoring door de Vlaamse regering exorbitant. In 2005 subsidieerde de Vlaamse regering met zo’n 3 miljoen euro programma’s zoals Kinderen van Dewindt (Eén), Succes in 100 dagen (VT4) en Werk aan de winkel (VTM) teneinde een positief beeld te schetsen van ondernemerschap. In 2010 gaf Vlaams minister-president Kris Peeters 1 miljoen euro aan Topstarter (VRT) en Crème de la crème (VTM). In 2007 kreeg de telenovelle Emma (VRT) 1,2 miljoen euro van Vlaams minister Kathleen Van Brempt (Vooruit) om het gelijkekansenbeleid in de spotlights te plaatsen. Deze programma’s kwamen nooit in de buurt van de kijkcijfers van Het verhaal van Vlaanderen. Naar de aflevering over de Guldensporenslag keken 1.729.695 Vlamingen, en de andere afleveringen werden telkens door meer dan 1,5 miljoen mensen bekeken. Als Het verhaal van Vlaanderen nog jaren in geschiedenislessen gebruikt zal worden en geheid ook elke zomer FC De Kampioenen zal vervangen, dan is dit welbesteed overheidsgeld. Punt.

Er was ook de vrees dat Het verhaal van Vlaanderen als nationalistische propaganda voor de Vlaamse zaak misbruikt zou worden. Dit was op geen enkel moment te merken.

De Guldensporenslag werd correct geschetst als een strijd tussen de ambachtslieden en de patriciërs, en niet als een onafhankelijkheidsstrijd tussen de Vlamingen en de Franse overheerser.

De Vlaamse leeuwen die te zien waren op de schilden in de Gravenkapel in Kortrijk en tijdens de gevechten in 1302 op de Groeningekouter waren allemaal de historische Vlaamse leeuw met de rode tong, niet de zwarte leeuw op de strijdvlag van de nationalisten.

De reeks trapt ook niet in de val van het 19de-eeuwse historisch romantisme en de door Conscience uitvergrote rol van Jan Breydel in de Guldensporenslag. Breydel, toch een van de iconen van de Vlaamse strijd, wordt zelfs niet vernoemd in de aflevering over de Guldensporenslag.

Een ander symbool van de nationalistische taalstrijd is het ‘Pour les Flamands la même chose’, waarmee de weigering wordt aangeklaagd van Franstalige officieren om zich in de loopgraven verstaanbaar te maken tegen Vlaamse piotten. In de volgende aflevering over de Eerste Wereldoorlog wordt dit correct als een mythe geduid.

Marc Reynebeau kadert Het verhaal van Vlaanderen binnen het concept ‘banaal nationalisme’ van de Britse socioloog Michael Billig. Misschien zendt deze reeks subliminale Vlaamse tribale signalen uit, maar ik heb ze niet als dusdanig ontvangen of er mij aan gestoord.

Aan Het verhaal van Vlaanderen is drie jaar gewerkt. Er werd gedraaid op 100 locaties en er werden 200 experts geraadpleegd. De casting van de 577 acteurs en figuranten gebeurde meticuleus. Men wou goede acteurs, maar geen overbekende schermgezichten die zouden afleiden van het verhaal. En men zocht naar acteurs die enige fysieke gelijkenis hadden met hun historisch personage. Wanneer je in de 5de aflevering Filips de Goede ziet poseren voor Rogier van der Weyden, dan merk je dat de acteur een spitting image is van de vorst op het schilderij. Men zocht en vond in Duitsland Stefan Sattler, een stemacteur met het stoïcijnse gelaat en de kille ogen van Filips de Goede.

Programmamakers weten nu dat er een markt is voor historische documentaires. Het is de verdienste van Het verhaal van Vlaanderen dat ze de lat nu zeer hoog hebben gelegd. Gids Tom Waes is uitgegroeid tot de leraar geschiedenis van de Vlaamse jeugd. Tom Waes betekent voor geschiedenis wat Bart Peeters betekende voor de sinterklaaslegende. Geschiedenis klinkt plots modern, hip en Antwerps.