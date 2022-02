Together 4 Stijn: verdriet en melige moppen, het is een rare combinatie, maar ze werkt

Mark Coenen is columnist.

Twee dagen na mijn tirade tegen Twitter, zijn trolmansen en zijn lapzwansen, wil ik er vandaag de loftrompet over steken: consequent zijn, dat zei mijn oude moedertje al, is geweldig overroepen en ook niet mijn grootste eigenschap.

De perfide algoritmes van Jack Dorsey laten onder andere toe dat de accounts waar je vaker op reageert ook sneller zichtbaar zijn op je tijdslijn. Dat kan een vloek zijn, als je de fout maakt om de troldrollen wakker te maken, maar het kan ook een zegen zijn.

Als je in een leuk treintje zit, dan haken er minuten-, uren of dagenlang leuke mensen een gevat antwoord vast aan de eerste post: great fun is had by all. Geen platitudes over de politiek, geen beledigende banaliteiten: iedereen gaat voor de taalgrap en niemand wil het laatste woord hebben – of toch niet dikwijls – en als dat lukt, wordt hij daarvoor keihard uitgelachen. Gevoel: op café, glazen vol, en iedereen geeft een rondje. En we gaan nog niet naar huis, bijlange niet, bijlange niet.

Dat algoritme heeft op mijn tijdslijn een groepje elitesoldaten van de taalhumor samengebracht, aan wie ik mij kan laven als was ik een moede hinde die naar het klare water smacht. Koersliefhebbers, mediamensen, professoren van uiteenlopende kunne en afkomst, Limburgers, voetbalsupporters van ploegen wier harde kernen elkaar elke zondag de weinige hersenen die ze nog hebben tot pulp kloppen: een bonter allegaartje is nauwelijks denkbaar.

In het hart van dat totaal informele netwerkje zaten de drie Stooges van de Vlaamse Twitter: Stijn De Paepe, Koen Vander Elst en Saïd Bataray. Een onvervalste digitale bromance, gebaseerd op een wonderlijke instantklik met elkaar: als puzzelstukjes pasten de drie ineen. Het was alsof ze elkaar kenden en herkenden uit een vorig leven. Twee introverte types en eentje die, naar de woorden van Stijn De Paepe, na twee uur opsluiting in een koelkast vriendschap gesloten zou hebben met het vriesvak.

Toen Stijn zienderogen achteruitging, organiseerden we samen een steungroepje: Together 4 Stijn. Dat is nu al een paar dagen een soort van digitale koffietafel, waar tranen en plannen en sfeervolle bullshit elkaar naadloos afwisselen. Verdriet en melige moppen: het is een rare combinatie, maar ze werkt.

Ik postte er een strofe uit een gedicht van C. Buddingh’, geschreven bij de dood van zijn vriend Beer. Helaas helemaal herkenbaar.

“Je weet, Beer, ik ben een vredelievend mens,

bijna even vredelievend als jij was, die net

als ik, geen mug ooit kwaad zou doen, maar soms, als ik

weer aan je denk, heb ik de neiging om een machinegeweer

te stelen, de straat op te rennen en domweg

tussen al die vadsig-blozende gezichten

links en rechts om mij heen te knallen en luidkeels

uit te krijsen: ‘Daar! Daar! Daar! Voor wat niemand

Beertje heeft aangedaan!”