Jeroen Olyslaegers is columnist.



De Nimf zegt dat de wereld om zeep is en stapt rillend het bed uit. Gij ligt daar spijt te hebben dat ge uw mening hebt gezegd. Onze generatie is het niet gewend om nu de maat te nemen van de wereld, tenzij aan het begin van een barbecue, vlak voor het echt plezant werd. Vroeger bestond komkommernieuws. Gij als puber probeerde uw eerste cynische commentaar uit op het ‘verdwijnen’ van nieuwsfeiten in juli en augustus. Nu raast alles onophoudelijk verder en lijkt verlangen naar rust een schandelijke verdringing die ge beter voor uzelf houdt. Rechtvaardige rechters op sociale media zien overal hypocrisie en slaan zich op de borst dat ze niet wegkijken van de wegkijkers. Toeristen die wegvluchten van een brandend eiland worden plots onverschillige monsters die een koekje van eigen deeg krijgen. Verwijten paraderen als systeemkritiek. Ge staat beter op en zegt tegen de Nimf dat de wereld de wereld blijft. Alles is serieus én aanstellerij. Ze ziet u al afkomen in uw bloot gat. Doe misschien eerst iets aan.