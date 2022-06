Toen ze zei: kom, ik neem je mee naar het kamertje waar ze liggen, voelde ik me vijf jaar oud

Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Onvoorstelbaar is het, maar het logische gevolg van drie jaar hard werken. Dag na dag opnieuw: opstaan, koffiedrinken, schrijven, schrappen en schaven. Maar nu pas is het werkelijkheid en dringt het echt tot me door: I did it! Er ligt een boek!

Naar de winkel gaan kijken heb ik nog niet gedurfd, het idee van daar een stapel boeken te zien liggen met mijn naam erop is overweldigend. Misschien doe ik het vandaag wel, nu het weekend is, met een grote zonnebril en een zomerhoed op en zonder mijn hond Mr. Wilson, want die verraadt me onmiddellijk. Het verbaast me altijd hoeveel mensen hem kennen. De beroemdste hond van Antwerpen.

Het was al zo overdonderend toen ik deze week naar de magazijnen van boekhandel De Standaard reed om honderden boeken te gaan voorsigneren. Het was de eerste keer dat ik het boek echt in handen zou houden en de weg erheen – naar Temse, door velden onder een staalblauwe lucht - was spannend.

Het was vreemd, maar ik werd overspoeld door herinneringen aan al de keren in mijn kindertijd dat zaken niet al te best afliepen – met veel gebrul, getier en totaal vernietigende pakken slaag waarbij je vreesde voor je leven. Ik had het gevoel dat ik die nu opnieuw beleefde, maar met een goede afloop, alsof het nu werd goedgemaakt.

Ook momenten die wel fijn waren flitsten door mijn hoofd, zoals de pop die ik ooit kreeg en die bijna zo groot was als ik, met grote blauwe ogen en een lachend mondje en lang rood haar. Ze droeg een hemelsblauw jurkje, witte sokjes eronder en prachtige lakschoentjes. Het perfecte meisje dat ik nooit zou kunnen zijn.

Opvallend was het, hoe het stuk voor stuk gebeurtenissen waren die zich afspeelden rond mijn zesde levensjaar. Ik voelde me weer het kind dat haar eerste communie ging doen – een gebeurtenis die heel slecht afliep. Vreemd was het om me zo ongerept en gelukkig te voelen.

En toen ik dan uiteindelijk het zeer onromantische magazijn inliep en Inge van L&M Books - de lieve, zachte vrouw die alles voor me regelt hier in Vlaanderen - me tegenhield en zei: kom, ik neem je mee naar het kamertje waar ze liggen, voelde ik me vijf jaar oud. De ochtend dat de Sint gekomen was en ik in een pyjamaatje op blote voeten de trap af denderde vol verwachting, om te ontdekken dat er bij het cadeautje een briefje lag dat me voorgelezen werd: een strenge toespraak over hoe ik toch beter mijn best moest doen om braaf te worden!

Het is me nooit gelukt. Maar wat kon het me schelen nu ik geblinddoekt naar een kamer vol boeken gebracht werd. Nooit had ik gedacht dat je zelf het verleden kon goedmaken, dat je eigenhandig dat kleine meisje in ere kon herstellen.

Op de boekvoorstelling gisteren droeg ik prachtige lakschoentjes.