Jana Antonissen is columnist.

Wist je dat drugsdealers in Zweden vaderschapsverlof krijgen? Een aardig weetje om mee uit te pakken, dacht ik, toevallig ergens gelezen. “Dealen”, zei mijn gesprekspartner, een performancekunstenares, “is eigenlijk mijn hoofdinkomen.” Ze had niet het gevoel iets ongehoords te doen; ze verkocht tenslotte geen crack. Betaald verlof kreeg zij niet van haar baas, wel onvoorwaardelijke ondersteuning. Zoals die keer dat ze voor de verwerkelijking van haar inbrekersfantasie in plaats van naar haar FetLife-match instructies doorstuurde naar een klant, die gretig meeging in haar vergissing. Toen ze doorhad met de verkeerde man in bed te liggen, eiste ze dat hij haar zou betalen. De kerel meende eerst geen geld te hebben, maar kwam snel genoeg over de brug toen de drugsbaas zich met de kwestie ging bemoeien. “En zo”, besloot ze, “slaagde ik erin een potentieel bijzonder traumatische ervaring om te buigen in een simpele werksituatie.” Alles is uiteindelijk een verhaal, je moet alleen de juiste invalshoek vinden.