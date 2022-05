Julie Cafmeyer is columnist.

Moeten Belgische vrouwen recht krijgen op menstruatieverlof? Spanje overweegt om als eerste Europees land vrouwen vrij te geven wanneer ze last hebben van hun maandstonden. Vrouwen met ernstige menstruatieklachten zouden dankzij een nieuwe wet elke maand drie dagen ziekteverlof kunnen nemen. Moet België Spanje volgen?

Toen ik als meisje van dertien jaar oud mijn maandstonden kreeg, werd ik meteen aan de pil gezet. Er werd me niets verteld over mijn cyclus. Ik wist alleen dat ik vanaf nu zwanger kon geraken, en dat dit een gevaar was voor mezelf en mijn omgeving. Rond mijn vijfentwintigste voelde ik intuïtief dat ik die pil niet meer wilde nemen. Ik leerde dat er apps waren die mijn cyclus konden tracken. Als ik goed telde, kon ik zonder spiraal of pil mijn vruchtbaarheid controleren. Gynaecologen reageerden sceptisch op mijn plan. Ik herinner me de gynaecoloog met een zwaar brilmontuur die bij me naar binnen keek en vroeg: “Neem je anticonceptie?”

“Nee, ik tel.”

Met een frons op haar voorhoofd bestudeerde ze het lichtgevende slijm dat in mijn vagina zat en zei: “Wat ben je vruchtbaar! Ongewenst zwanger worden is een triest verhaal hoor.”

Nu ik bijna vijfendertig ben, predikt de gynaecoloog een ander verhaal. Ze vertelt me dat mijn menstruatie op een dag zal stoppen. Waar ik als jong meisje een zwangerschap te allen tijde moest vermijden, moet ik me nu bewust worden van mijn eindige vruchtbaarheid. Zwanger willen worden als het niet meer kan, is tenslotte ook een triest verhaal.

Mijn menstruatie, een bron van stress.

In haar laatste roman Kassa 19 schrijft Claire-Louise Bennett over het moment dat ze geen tampons meer wil gebruiken en zich oriënteert op maandverband. Ze wil haar bloed niet meer blokkeren, ze wil haar bloed zien vloeien. Ze bestudeert de kleur, een volmaakt soort rood.

“Een tint rood die ik al eeuwen voor lippenstift zoek. Niet te donker, niet te licht. Niet te roze niet te bruin niet te oranje.”

Door stil te staan bij haar menstruatie ontdekt Bennett dat haar menstruatie integraal deel uitmaakt van haar intieme werkelijkheid. Ze staat in de badkamer, kijkt naar haar bloed en baarmoederslijmvlies op een wc-papiertje en denkt: “Ik ga het missen wanneer dit weg is, en ik besefte dat ik niet meer wilde dat het onzichtbaar in me stolde.”

Dit ziekteverlof gaat niet alleen om gradaties in pijn. Het gaat om een persoonlijke zoektocht naar hoe een cyclus deel uitmaakt van het leven van een vrouw.

Laat meisjes en vrouwen rusten als ze bloeden. Laat ze leren tellen. Laat ze naar de kleur van hun bloed kijken. Laat ze liggen. Laat ze eens een dag overslaan. Laat ze kreunen van de pijn. Laat ze lekken. Laat ze er het beste van maken, nu het er nog is.