Toekomstig wonderkind van de cd&v Mahdi tapt uit een oud vaatje

Stem van het volk

Paul De Grauwes opiniestuk ‘Stem van het volk’ is een les ‘Democratie 101'. Heel eenvoudig maar kraakhelder uitgelegd waarom een politiek compromis eerbaar is (en eigenlijk het enige haalbare) en waarom extreme partijen straffeloos de hemel op aarde kunnen beloven. Ik raad politici aan dit krachtig politicologisch concentraat in hun communicatie met ‘de’ burger veelvuldig te gebruiken.

Erwin Bauwens, De Pinte

Regenboogactivisme

Korte bedenking bij het opiniestuk van Jurgen Slembrouck in De Morgen van 23/5: door te schrijven dat het bij lgbtq+ om “individuele levenskeuzen” gaat zet de auteur evengoed burgers tegen elkaar op.

Frances Van Belle, Destelbergen

Cd&v blijft vasthouden aan oude politieke cultuur

Het stikstofdossier en de hoogspanningslijn Ventilus zorgen voor spanning in de Vlaamse regering. Cd&v tegenover N-VA en Open Vld en omgekeerd. Bart Somers pleit voor een bovengrondse constructie, de toekomstige voorzitter van cd&v Sammy Mahdi gaat voor ondergronds. De opstelling van de christendemocraten is niet te verwonderen en is een tegemoetkoming aan de klaagzang van West-Vlaamse burgemeesters en actiegroepen. Maar deze keuze is ook een vrij dure: bovengronds 1,6 miljard euro, ondergronds 6,4 miljard euro. Met die meerkosten van 4,8 miljard euro kun je al serieus wat Vlaams sociaal beleid voeren: het kindergeld verhogen voor wie het écht nodig heeft, de wachtlijsten van de gehandicaptenzorg en de jeugdzorg inkorten, veilige fietspaden aanleggen, sociale woningen bouwen, warme maaltijden aanbieden op scholen, beter en goedkoper openbaar vervoer in de regio uitbouwen, de personeelstekorten in de welzijnssector verminderen.

Helaas tapt toekomstig wonderkind van de cd&v Mahdi uit een oud vaatje: veel meer geld uitgeven dan nodig om de achterban te paaien in een land dat virtueel failliet is en waar de bodem van de schatkist meer schittert en blinkt dan de parketvloeren van ministeriële kabinetten.

Zo blijft cd&v aanleunen bij die oude politieke cultuur van politieke partijen die graag uitgeven zonder zich vragen te stellen waar het geld vandaan moet komen. Van de werkende burger?

Nee, noch Mahdi noch Coens noch Crevits & co. leren uit hun verleden. Jammer.

Martin Boudry, Oostnieuwkerke