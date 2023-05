Bart Eeckhout is hoofdcommentator.

Met een uitvinding is het zoals met tandpasta. Eens ze er is, kan je ze moeilijk weer in de tube duwen. Dat besef maakt de oproep van boegbeelden uit de technologiewereld om een pauze in te lassen in de ontwikkeling van artificiële intelligentie (AI) toch een tikje futiel. Het gaat niet gebeuren. Dus volgen we beter een ander pad om de risico’s van de rappe technologische vooruitgang in te dammen. Het pad van de wettelijke inperking.

Want dat die risico’s zeer reëel zijn, is inmiddels wel duidelijk. Met AI-pionier Geoffrey Hinton, die opstapt bij Google, voegt nu ook een leidende ontwikkelaar zich toe aan het koor van critici. Apocalyptiek helpt ons niet vooruit, maar naïviteit evenmin. De mogelijkheden van nog nieuwe AI-systemen zoals ChatGPT zijn revolutionair, in de goede en verontrustende betekenis van het woord. Dankzij dergelijke systemen zou het mogelijk kunnen worden om kankers sneller op te sporen of om patronen te herkennen in onderzoek naar ongeneeslijke ziektes die voor het menselijk oog en brein verborgen blijven.

Het probleem is dat boosaardiger toepassingen evenzeer voor de hand liggen. Daarvan zien we tot nu toe enkel nog maar wat redelijk onschuldige pogingen tot bedrog. Zo pakte de Republikeinse Partij in de VS onlangs uit met een filmpje dat president Joe Biden bekritiseert met beelden die door de computer gegenereerd zijn. Het is nog maar het startschot van een totaal nieuwe vorm van propaganda, waarin alles mogelijk wordt en nog zeer moeilijk te controleren zal zijn wat echt is en wat niet. Een duistere toekomst waarin nepvideo’s ingezet worden als wapen om groepen mensen tegen elkaar op te zetten is niet meer denkbeeldig.

Dat de grootste uitvindingen een goede en een slechte kant kunnen hebben, is een inzicht zo oud als de menselijke geschiedenis. Zonder het buskruit geen kanonnen, zonder het wiel geen tanks. Verbieden is niet de oplossing, inperking wel. Het komt de wetgever toe de spelregels te bepalen, niet een consortium van tech-giganten. Zo kauwt het Europees Parlement al een tijdje op een verbod op de inzet van gezichtsherkenning in de openbare ruimte. Een prima idee. Dat deelnemers aan een loopwedstrijd via gezichtsherkenning een selfie van zichzelf kunnen krijgen uit een massa van duizenden lopers, is misschien koddig, maar wat als dezelfde technologie gebruikt wordt om deelnemers aan een betoging te identificeren en te straffen?

Mythes en verhalen waarschuwen ons al eeuwenlang voor de overmoedige menselijke hang naar vooruitgang: Prometheus, Faust, Frankenstein, Blade Runner... Tegelijk zou je die verhalen ook kunnen lezen als moralistische pogingen om de mens juist klein en gehoorzaam te houden. Daarom is een ander ‘groot verhaal’ beter geschikt als leidraad. Toen hij de dodelijke gezangen van de sirenen diende te trotseren, maakte Odysseus geen rechtsomkeer met zijn schip. Hij liet zich vastbinden aan een mast, om te verhinderen dat hij zich in zijn ongeluk zou storten. Het is een prima beeld voor wat een robuuste rechtsstaat vermag tegen de nadelen en risico’s van onvermijdelijke verandering.