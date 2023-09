‘Tirannie van de meerderheid’? Wees niet idioot!

Was elke belangrijke beslissing per referendum genomen, we hadden hoogstwaarschijnlijk een doeltreffender en menselijker asiel- en migratiebeleid gehad, stelt Mark Elchardus, emeritus professor sociologie aan de VUB.

Het woord idioot komt van het Griekse idiotes. Dat sloeg op een persoon die zich niet met de publieke zaak, enkel met zijn eigen zaken bemoeit. Vandaag beschouwen antidemocraten de meerderheid van de mensen die zich wel met de publieke zaak willen bemoeien als idioten. Zij proberen ons zelfs wijs te maken dat democratie eigenlijk bedoeld is om de invloed van de meerderheid te fnuiken. De meerderheid is daar niet meteen van overtuigd omdat zij, je raadt het al, uit idioten bestaat.

Dat antidemocratische denken heeft een lange traditie. De Griekse wijsgeer Aristoteles beschouwde democratie als een slechte regeringsvorm. Bestuur door de armen, zo omschreef hij het. Bestuur van korte duur, want de massa wordt gemakkelijk misleid door demagogen en ontaardt steevast in tirannie. Haat voor de meerderheid heeft zijn klassiekers, bovenal De opstand der horden van de Spaanse filosoof José Ortega y Gasset (1883-1955). Volgens hem introduceert de 20ste eeuw “(...) het overwicht (...) van de massa en het vulgaire”. “De massa heeft de indruk dat ze wet kan maken met noties die ze opdoet op café”. Zij is als “de Afrikaanse n**** die met de auto rijdt en aspirines slikt, maar niet weet hoe die worden gemaakt”. “Als de massa uit zichzelf handelt, doet ze dat slechts op één manier: ze lyncht.”

Ortega y Gasset vond inspiratie bij de Franse socioloog en psycholoog Gustave Le Bon (1841-1931). Die was getuige van de geboorte van de democratie en meende te zien hoe de verafschuwde massa de macht greep en barbarij bracht. De massa is immers onredelijk, simplistisch, autoritair, onverdraagzaam, “net als vrouwen altijd geneigd om naar de extremen te grijpen”. Die beschavingsvernielende, vrouwelijke kenmerken van de massa veroorzaken volgens hem ook de hysterie die we zien in parlementen en in volksjury’s.

Fobie

De grofheid van Le Bon en Ortega y Gasset wordt zelden overtroffen, zelfs door literatoren, maar de uitdrukking “tirannie van de meerderheid” horen we nu overal. Weliswaar wordt daar nooit een voorbeeld van gegeven. Ik zie ontelbare voorbeelden van tirannieën van minderheden, geen van een tirannie van de meerderheid. De meer algemene vraag die de fobie, de vrees voor de meerderheid aanhangig maakt, is of die meerderheid inderdaad idioter is dan de zelfbenoemde elite.

Is een roman die een kassucces wordt altijd minder goed dan een gesubsidieerde roman die niet verkoopt? Zou een beleid dat steunt op de meerderheid minder goed zijn dan een beleid gevormd door een elite van ‘experts’? Gelukkig dient zich een natuurlijk experiment aan om dat laatste te toetsen. Er is immers een beleid dat geheel buiten de meerderheid om, zelfs tegen de meerderheid in, exclusief in de handen van een betrekkelijk kleine elite vorm kreeg: het asiel- en migratiebeleid.

Is er nu iets dat tot meer chaos, menselijk leed, verdeeldheid leidt? Zo schabouwelijk is het, dat de Europese leiders wanhopig zoeken naar manieren om onder de ontredderende regelgeving uit te komen. Akkoorden met ongure regimes, extraterritoriale afhandeling van de asielprocedure, sluiten van de grenzen, een mini-Schengen, geen asiel meer voor wie Europa illegaal binnenkomt, Australië nabootsen... het wordt allemaal geëxploreerd of geprobeerd, en bijna steeds stuit men op de regelgeving die door een elite van rechters en experts werd opgebouwd. Resultaat: een beleid waar niemand, van uiterst links tot uiterst rechts, gelukkig mee is. Bron van menselijk leed, oorzaak van talloze doden, en van spanningen tussen de EU-lidstaten waar de asielzoekers snel weg willen (Italië, Griekenland, Spanje) en de gullere verzorgingsstaten waar zij per se naartoe willen.

Foltering

We zien de gevolgen daarvan ook bij ons. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) besliste vorige week dat er geen opvang meer is voor alleenstaande mannen. De 35.000 (!) opvangplaatsen volstaan niet meer. We zouden, zoals dat eerder gebeurde en in andere landen gebeurt, de tentjes en de kraakpanden kunnen gedogen, vroom herhalend dat we eigenlijk rijk genoeg zijn om dat te vermijden, maar zonder daar ooit gevolg aan te geven. Waarom nu plots de ontoereikendheid officialiseren? Waarschijnlijk om alleenstaande, mannelijke asielzoekers te attenderen op de voordelen van onze buurlanden. Overweeg toch ook eens het vlakke, strakke, mooie Nederland, het romantische, gemütliche Duitsland.

Die buren zijn not amused. Waarschijnlijk heeft men een paar Hollandse ambtenaren moeten intomen, die de grens met België meteen wilden dichtgooien. Het subtiele van De Moors maatregel is dat als Nederland of Duitsland de asielzoekers die uit België komen, terugsturen in het kader van de Dublinverordening, een rechter dat zal dwarsbomen. België is nu, net als Griekenland en Polen, een asielparia waartegen artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens kan worden ingeroepen. In het licht van dat artikel is ontoereikende opvang, althans in de ogen van rechters, zoiets als vingernagels uitrukken. Het is foltering.

Ik wees al een paar keer op de mogelijke nadelen van het referendum, maar wat het asiel- en migratiebeleid betreft, twijfel ik nu. Was elke belangrijke beslissing per referendum genomen, we hadden hoogstwaarschijnlijk een doeltreffender, menselijker, minder verdelend asiel- en migratiebeleid gehad. Dus ja, ook als je meent tot de elite te behoren, wees niet idioot, vertrouw op de meerderheid.