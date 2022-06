Tips van een ex-blokker voor de Vlaamse jeugd

Marc Van Ranst is viroloog aan de KU Leuven. Zijn column verschijnt tweewekelijks, afwisselend met Els van Doesburg.

Het kan sommigen verbazen, maar ik ben in een heel ver verleden, toen het Vlaams Blok nog geleid werd door wijlen Karel Dillen, gedurende zeven jaren een blokker geweest. Ik blik er niet met plezier op terug. Mijn periode als blokker herinner ik mij als een kwelling: een verschrikkelijke tijd vol met zelftwijfel, stress, en altijd weer die vragen. Examenvragen. Hier zijn 8 tips om de blok- en examenperiode met succes door te komen.

1. De wet van Lambert-Beer

Je kan de meest fantastische blokplanning maken. Echter, de avond voor elk examen realiseer je je acuut dat je exact één dag te kort komt om perfect voorbereid te zijn. Eén dag om die briljante samenvattingen effectief in te studeren. Eén dag om nog één keer door de ganse leerstof te kunnen fietsen. Eén dag om die examenvragen van de voorbije jaren grondig te bekijken. De oplossing lijkt dan ook simpel: plan tijdens de examenperiode voor elk vak een extra reservedag in. Op die manier denk je geheid niet in de problemen te komen. Maar je gaat zien dat je miraculeus toch nog altijd exact één dag te kort komt. Het is een natuurwet, net als de wet van Lambert-Beer.

2. Slaap als een beer

Studeer regelmatig en hard, maar slaap toch ook voldoende. Zorg dat je zeker op de dag van het examen uitgeslapen bent. ‘Een nachtje doordoen’ is niet de oplossing. Levende lijken lijken minder goede resultaten te behalen. Examens doen is topsport. Roger Federer slaapt tot 12 uur per dag. Dat is wat overdreven, maar 7 uur slaap per nacht is aangeraden. En blijf met je fikken af van de peppillen, energieshots en Red Bull. Die rommel geeft je echt geen vleugels, enkel xerostomie. Zoek het op.

3. Wish you were beer

Een mondeling examen is niet het trouwfeest van je broer. Een kostuum met de obligate slecht geknoopte das of een feestjurk met spaghettibandjes, een eindeloze split en dito rode hakken hoeft echt niet. Echter, een examenlokaal is ook geen moshpit op Kamping Kitsch, dus die groezelige lowcut T-shirt met ‘Wish you were beer’-opdruk is wellicht ook niet de meest strategische keuze. Draag gewone kleren waarin jij je goed en comfortabel voelt. Als het goed genoeg is om op bezoek te gaan bij je oma, is het goed genoeg voor een examen.

4. Laat jezelf op tijd komen

Een examen is altijd een stressmomentje. Die extra adrenalineboost door hijgend en bezweet als een gek door de gangen te hollen, en een kwartier te laat een muisstille maar verkeerde aula binnen te stormen, kan je echt missen. Plan dus om ruim op tijd te komen, zodat je in alle sereniteit nog een plasje kan gaan maken om daarna rustig in het juiste examenlokaal aan het juiste examen te beginnen.

5. Wie (netjes) schrijft, die blijft (niet zitten)

Niet iedereen is gezegend met een kalligrafische schrijfhand. Door alle toetsenborden en touchscreens schrijven we steeds minder in handschrift, laat staan schoonschrift. Handgeschreven antwoorden zijn soms onleesbaar. Niet elke docent heeft het engelengeduld om piepkleine hiërogliefen te decoderen. Schrijf dus leesbaar en groot genoeg. Indien je zelf je hanenpoten niet kan lezen, schrijf dan in blokletters. Heb dus een beetje medelijden met de prof die al die examenkopijen moet ontcijferen. Een beetje.

6. Elke vraag verdient een antwoordje

Wanneer het examen begint, lees dan eerst aandachtig alle vragen. Vul altijd iets in bij elke vraag; je weet namelijk (hopelijk) altijd wel iets. Voor een blanco antwoord kan de docent je uiteraard enkel een nul geven, en met een nul tikken die punten niet echt lekker aan.

7. Multiplechoicevragen zijn voortaan jouw vrienden

Multiplechoicevragen zijn altijd tricky, maar enkele tips kunnen je a) een beetje helpen; b) altijd laten slagen voor je examen; c) onnodig in de war brengen; of d) blauw. Wees je bij multiplechoicevragen vooraf goed bewust van eventuele giscorrecties. Antwoordmogelijkheden met extreme woordjes zoals ‘altijd’ of ‘nooit’ zijn meestal fout. Als je twijfelt tussen twee antwoorden, is het langste antwoord vaker het juiste. En grappige antwoorden zijn bijna altijd fout.

8. De tip der tips

Mijn laatste tip laat alle andere tips verbleken omdat deze tip bij 100 procent van de examens werkt. Hier komt hij: geef altijd een zo correct mogelijk antwoord op de vragen.

Beste studenten, veel succes!