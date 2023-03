Tiktak Boem. Nu ben jij dood

Maud Vanhauwaert is columnist.

P. heeft een nieuw spelletje geleerd. Iemand staat in het midden van een kring, sluit de ogen en zegt ‘tiktaktiktak…’. Een bal gaat de kring rond tot de leider ‘boem’ zegt. Wie dan de bal heeft is af. Ik zei ons kleutertje dat het moeilijk is dat spel thuis te spelen bij gebrek aan een kring. Maar dat vond ze geen probleem. Dus blijven mijn vriendin en ik een pluchen tijdbom doorgeven tot P. met toegeknepen oogjes roept: “Boem!”. “Nu ben jij dood, mama! En nu moet je op de grond gaan liggen.” Gedwee volgen wij haar orders op. Elk om beurt zijn we dood en gaan we erbij liggen. Deze week zaten we volop in het spel toen mijn vriendin een bericht kreeg. Het ging over Vasili, een Oekraïner die een paar jaar geleden kluste in ons huis. Ik herinner mij hoe trots hij fotootjes toonde van zijn dochter van acht. In het bericht stond dat hij stierf aan het front. Ontzet lazen we het nieuws, maar ons dochtertje werd ongeduldig en begon alvast aan een nieuwe ronde. Tiktaktiktaktiktak…