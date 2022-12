Maud Vanhauwaert is columnist.

Ik kreeg een mail die werd afgesloten met ‘een gladde groet’. Voor mijn geestesoog zag ik de verzender speciaal voor mij een elegante uitschuiver in de vrieskou maken. Ik heb een zwak voor mensen die de uitgeholde ‘vriendelijke groet’ omzeilen en creatief uit de hoek proberen komen. Al resulteert het veelal in flauwe vondsten. Zo vielen in mijn mailbox al veel vriendelijke groenten (een keer van iemand die mij aansprak met ‘Hello Fresh’), en een vriendin sluit steevast af met ‘vroendelijke griet’.

Ook ik laat mijn groeten weleens de pan uit swingen. Zo ontglipte mij eens per ongeluk ‘een hatelijke groet’. Ach, alles is toch beter dan de afkorting ‘mvg’, die evengoed kan staan voor ‘met vage gemakzucht’. Tijdens deze periode van het jaar stijgt de hang naar originaliteit nog. Want wat schrijven we op onze kerstkaarten? Ik denk dat ik dit jaar gedwee mijn spellingcorrector volg, die van ‘best wishes’ steevast ‘best witches’ maakt.