Tijd voor Zeurenberg-processen! Zowat alle mannelijke columnisten van boven de 50 zullen eraan geloven

Stella Bergsma is schrijver.

Het is feest. Jeff Hoeyberghs, de man voor wie mijn benen in permanente lockdown zijn, moet het gevang in. Geen seks, maar de nor voor de plastisch chirurg die zichzelf als patiënt zou moeten hebben. Omdat hij zou hebben aangezet tot haat en geweld jegens vrouwen. En dat is mooi, mensen. Eerst Bart de Pauw en nu hij. Maar dan ook meteen doorpakken graag. Dwangarbeid voor Herman Brusselmans, verplicht de po verschonen van oude vrouwtjes. Wel met zijn haar in een knot, anders wordt het een janboel. Voor Trump net zoveel dagen in het schavot, als hij pussies heeft gegrepen. Erdogan veroordelen, omdat hij uit het verdrag van Istanbul is gestapt, het verdrag dat vrouwen tegen huiselijk geweld beschermt. Bolsonaro zweepslagen geven voor zijn opmerkingen over verkrachting. In Amerika en Polen iedereen die aan de abortuswetgeving probeert te tornen, postnataal aborteren.

De laatste tijd wordt er veel gesproken over tribunalen voor politici als straf voor de coronamaatregelen, maar ik vind het tijd voor een femunaal: een rechtbank van feministen. Geldstraffen voor misogyne twittertrollen, boetes voor het aanheffen van ‘daar moet een piemel in’ of het scanderen van ‘hoer’ als een vrouw met een beetje macht in het openbaar verschijnt. Niemand zal ontkomen aan de Zeurenberg-processen!

Ongeveer alle mannelijke columnisten van boven de 50 zullen eraan moeten geloven. Ook politici en tv-sterren zullen niet gespaard blijven. Als we seksisme en aanzet tot haat tegen vrouwen gaan veroordelen, zal de helft van de wereldbevolking moeten brommen, wat ik u brom. Onze taal zal op de schop moeten. Alle oude filosofen, wetenschappers en kunstenaars krijgen een disclaimer. Ook vrouwen zelf zullen voor het gerecht moeten verschijnen. Vrouwenhaat is namelijk onderdeel van onze cultuur. We zijn het gewend. We lachen om de grapjes. Harder dan om grapjes over mannen; die ervaren we als agressief. We oordelen ook harder over vrouwen. Kijk maar naar de commentaren op de dames die zich uitspraken tegen de opdringerige Bart de Pauw. Aandachtshoeren, geldwolven, dramaqueens.

Vrouwenhaat is een systeem waar we allemaal aan meedoen. Ik vind het dus niet gek dat mensen de straf voor Hoeyberghs buitenproportioneel vinden. Dat is ie ook. Er worden bijna nooit straffen van die proporties uitgedeeld voor dit soort zaken. En veel ernstiger vergrijpen blijven onbestraft. Die malle man wordt zo nog een martelaar voor het vrije woord. Er gaan 180.000 vrouwen per jaar dood aan femicide, veel meer dan door terroristische aanslagen, maar nog steeds wordt deze pandemie niet als even urgent gezien als terreur. Er wordt geen cent geïnvesteerd in onderzoek en aanpak van het probleem. We blijven doen alsof het allemaal toevallige individuele gevallen zijn.

De Amerikaanse schrijver David Foster Wallace schreef ooit een parabel over twee rondzwemmende vissen die een derde vis tegenkwamen.

‘Hoe is het water?’, vroeg de derde vis.

‘Wat is water?’, was hun antwoord.

Zo is het ook met vrouwenhaat. Het is het water waarin we zwemmen. Dus maak u klaar voor de Zeurenberg-processen! We moeten allemaal het gevang in en veel langer dan tien maanden.