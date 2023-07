Tijd voor een visie op gezonde politieke kabinetten

Schaf ze af, die kabinetten! Zie je wel: die partij bedient haar eigen achterban! Die medewerker zorgt voor zijn eigen bedrijf in de plaats van zijn minister! Lobbygroepen nemen het beleidswerk over!

Het voorbije jaar zagen we krantenkoppen als deze aan de lopende band verschijnen. Oppositiepartijen en opiniemakers lieten zich gaan over de wijze waarop de uitvoerende macht in ons land zich organiseert.

Wie we niet hoorden zijn de partijvoorzitters van N-VA, cd&v, Vooruit, Open Vld en Groen, die deelnemen aan een regering. Daarmee gaven alvast zij het signaal dat ze geen raad wisten met de aanvallen en opmerkingen.

Ik geef graag enkele overwegingen, die mij doen besluiten dat de keuze voor een democratie enkele gevolgen in zich draagt waarmee we volwassen moeten omgaan.

De cirkel is eenvoudig: de burger verkiest zijn vertegenwoordiging. Die stellen zich kandidaat via politieke partijen. Het aantal verkozenen vormt de start van een zoektocht naar een meerderheid en zodra die gevonden is trachten die partijen een akkoord te sluiten over wat ze zich voornemen om te doen tijdens hun regeerperiode. De partijvoorzitters verdelen de bevoegdheden en stellen per domein een minister voor, die de koning zal benoemen.

Ik ga ervan uit dat een partijvoorzitter die de bevoegdheid voor bijvoorbeeld Openbare Werken kan veroveren, de plannen daarvoor heeft kunnen laten opnemen in het regeerakkoord. Vervolgens kan de bevoegde minister aan de slag met de maatschappelijke structuren en organen uit dat domein en verzamelt hij of zij rond zich een team dat het beleid voorbereidt en uitvoert. Wekelijks legt de minister verantwoording af in de bevoegde commissie en de plenaire vergadering.

Kennis cruciaal

Er zijn enkele vraagstukken die in dit kader geen zin hebben om verder op in te gaan. Allereerst heeft het geen zin om je af te vragen of een medewerker van een kabinet gespecialiseerde kennis dient te hebben. Uiteraard is kennis cruciaal, zowel van het domein als van de manier van werken in de betrokken structuren en de parlementaire instellingen. De minister zal daarnaast uiteraard de medewerker selecteren op basis van de loyauteit met de eigen werkingsprincipes of de (partij-)ideologische invalshoek. Dat recht heeft die minister omdat de strijd in de verkiezingen is beslecht met zijn of haar aanstelling.

De kritiek op de kennis en de gekleurde loyauteit heeft geen zin. Ze zijn beide essentieel voor het beleidsvermogen van het kabinet en fouten daartegen zijn dus een absolute blaam voor de betrokken minister.

Vragen over aantallen en vragen over relatieconflicten hebben daarentegen wél zin.

Hoeveel medewerkers behoeft een minister? Mijn voorstel is om die keuze te laten afhangen van de bevoegdheidsdomeinen. Interessante uitgangspunten zijn: is er een administratie voor deze bevoegdheid? Zijn er in het regeerakkoord grote hervormingen opgenomen? Hoeveel bevoegdheden dient de minister te combineren? Die vragen kunnen een basis zijn voor afspraken. De gevolgde logica dient toegelicht te worden aan de burgers, zodat die de redenering kennen en kunnen beoordelen.

Relatieconflicten

Een tweede soort vragen gaat dan over de relatieconflicten: Is het duidelijk hoe een specialist uit de betrokken sector dient om te gaan met zijn ‘oude’ bedrijf terwijl hij of zij op het kabinet werkt? Is het een betere keuze om ontslag te nemen of kan een tijdelijk verlof of detachering? Dient er na de kabinetsperiode een ontluizingsperiode afgesproken te worden, zoals in nogal wat bedrijven het geval is? Is er een belangenconflict mogelijk waarover afspraken gemaakt moeten worden? Voor mij is dit het moeilijke stuk. De fijne lijn tussen de noodzakelijke expertise en het ongebonden kunnen werken vraagt altijd de nodige aandacht.

Ook wij hanteren voor mensen uit ons netwerk die een kabinet willen versterken een harde knip, zodat ze volop voor hun minister kunnen gaan. Een uitgediscussieerd deontologisch kader en transparantie over de afspraken is welkom en zou de ministers, organisaties, bedrijven en ambtenaren helpen in het uitvoeren van hun werk.

Kiezen voor een democratie is begrijpen dat ministers een vooringenomenheid hebben die gekleurd is door hun politieke positie. Het is flauw daarop kritiek te geven. Beter is tijd te steken in het overleg met ministers en hun kabinetten en bij uitbreiding alle volksvertegenwoordigers. Een scherpe tegenstelling kan geen kwaad en wellicht beïnvloed je elkaar altijd wel ergens.

Ik zie dus weinig reden waarom de partijvoorzitters niet naar buiten zijn gekomen met hun visie op gezonde kabinetten. Integendeel. Laat die kabinetten maar bevolkt zijn met academische en sectorgevoelige specialisten. Liever dat dan te sterke administraties die onder de radar hun eigen beleid zouden maken of een verzwakt kabinet dat voor alles een consultant zou inschakelen. Hopelijk komen er met goede bijsturingen en correcte transparantie nog betere kabinetten die sterke voorstellen op de tafels van de ministers leggen. En kunnen wij als gewone mensen voor (in de plaats van tegen) de politiek stemmen.