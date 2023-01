Tijd voor een tweede democratisering van ons hoger onderwijs

Ivo De Pauw is docent aan de hogeschool Howest.

Een derde van de mensen in onze maatschappij heeft buitenlandse roots. Onze samenleving is voorgoed superdivers, al merk je daar weinig van als je de aula’s van ons hoger onderwijs bezoekt. Of de docentenzalen ervan.

Het aandeel van de leerlingen van buitenlandse herkomst is in ons kleuter-, lager- en secundair onderwijs nog een afspiegeling van onze bevolkingssamenstelling. Gaandeweg treedt een segregatie op waardoor je in het deeltijds beroepssecundair onderwijs 30 procent scholieren van buitenlandse herkomst aantreft. We vrezen dat de gekleurde waterval nog harder zal gaan klateren.

Verbaast het u dat slechts tien procent van de studenten van buitenlandse herkomst in ons hoger onderwijs terug te vinden is? Daarvan moeten we de inkomende uitwisselingsstudenten nog aftrekken (omdat die nadien terugkeren naar hun moederland). Het resterend percentage is verre van een afspiegeling van onze bevolkingssamenstelling.

De lerarenopleidingen duiken met zes procent trajectstarters ‘thuistaal niet-Nederlands’ zelfs onder dat hoger onderwijsgemiddelde. Overigens blijken de Vlaamse leraarskamers van hoog tot laag zelf ook duurzaam wit. Een tint in wisselend contrast met die van het poetspersoneel in de gangen van onze scholen of de kleur op straat.

Subtiele uitsluitingsprocessen blijven de diversiteit in ons onderwijs hypothekeren. Er blijven vooroordelen ten opzichte van andere culturen die een latent racisme in stand houden. En die om een soort dekolonisering vragen van hoe we kijken naar de ander.

Studenten van buitenlandse herkomst getuigen bijvoorbeeld hoe hen zorg- in plaats van verpleegkunde werd aanbevolen. De Antwerpse professor oncologie Sevilay Altintas getuigt hoe zij als scholier het CLB-advies kreeg ‘doe maar verpleegkunde, in jouw cultuur trouwen de meisjes toch erg jong’. Generaties aan sociaal kapitaal van buitenlandse herkomst gaat verloren in dergelijk wij-zij-denken.

Tijd voor een tweede democratisering van ons hoger onderwijs! Om onze studenten van buitenlandse herkomst door te doen stromen, ten einde straks op hoog niveau te participeren aan onze maatschappij. Om de doorstroom naar ook de lerarenopleidingen te kleuren, moeten er stimulerende maatregelen komen.

We bepleiten een multicultuur die een ‘sense of belonging’ nastreeft, zodat élke student zich thuis voelt. De Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani zegt hierover ‘een leerling die opgroeit en het gevoel heeft niet afgerekend te worden op zijn achtergrond, maar integendeel eerder bevestigd wordt in zijn kunnen richting de toekomst, krijgt vleugels.’

Als het onderwijs lethargisch blijft ten opzichte van de inkleuring van onze maatschappij, loopt ons gewest het risico zichzelf te koloniseren. Het onderwijs als de emancipatiemotor van onze samenleving dreigt in dit scenario dan ironisch genoeg te verworden tot de sluipende splijtzwam ervan.