Tijd voor een nieuw partnerschap tussen Vlaanderen en Wallonië

Alain Gerlache overschouwt de politieke actualiteit. Zijn column verschijnt op maandag.

Vorige maandag kregen we in De afspraak (Canvas) een première: drie van de vier studiogasten waren Walen: federaal staatssecretaris voor Relance en Wetenschapsbeleid Thomas Dermine (PS), astronaut in wording Raphaël Liégeois en uw dienaar.

De onderwerpen van de uitzending waren de uiteenlopende stakingsbereidheid in Vlaanderen en Wallonië bij Delhaize, de schrapping van het Legoland-project in Charleroi (DM 24/3) en een kennismaking met de eerste Belg die, hopelijk, op de maan zal lopen.

Het debat verliep uiteraard in het Nederlands, zoals dat hoort op een Vlaamse zender, die lof verdient voor zijn openheid. De gesprekken gingen niets uit de weg. Zowel de problemen als het potentieel en de talenten van Wallonië kwamen aan bod. De tijd dat men zich in het gelid moest scharen om een goed figuur te slaan bij de andere gemeenschap is voorbij.

De discussies werden op dezelfde manier gevoerd als in het Frans aan de andere kant van de taalgrens: transparant en volwassen. Op het einde van de uitzending zei Thomas Dermine, die regelmatig wordt getipt als toekomstig Waals minister-president, “superblij” te zijn dat het debat had kunnen helpen om het beeld van Wallonië in Vlaanderen te veranderen. Die uitspraak werd later in de sociale media overgenomen, met Franse ondertitels voor het Waalse publiek.

Taalstrijd

Met een iets langer perspectief dan de twee dertigers die met mij aan tafel zaten kan ik terugblikken op de weg die we in de voorbije decennia hebben afgelegd.

In de vorige eeuw had men het nog over de taalstrijd als het over de conflicten in dit land ging. In de Brusselse Rand en in de hoofdstad leidt het taalgebruik nog tot moeilijkheden, maar tussen Vlaanderen en Wallonië is dat amper nog een probleem.

Sommige mensen hebben weliswaar nog een vooroordeel tegen de Nederlandse taal, de erfenis van de minachting van de 19de-eeuwse heersende klasse voor het Vlaamse volk, zijn taal en zijn cultuur. Maar na jarenlange achteruitgang van het Nederlands bij Waalse scholieren wordt het weer een verplicht vak in Waalse scholen.

De kritiek in de Franstalige media op de eentalige prestaties van twee Franstalige staatssecretarissen bij het begin van de Vivaldi-regering hebben aangetoond dat ook het zuiden van het land het nu vanzelfsprekend vindt dat regeringsleden tweetalig zijn.

Het is trouwens opmerkelijk dat net nu de Vlaamse media en bepaalde Vlaamse werkgeverskringen zo veel belangstelling koesteren voor een eentalige voorzitter van een Franstalige partij, en hem veel vaker uitnodigen dan alle andere Franstalige politici.

Achterhoedegevecht

Laten we realistisch blijven. De communautaire spanningen gaan veel verder dan de taalkwestie. Het zijn de verschillende sociaaleconomische situaties van Vlaanderen en Wallonië en hun afwijkende politieke en ideologische visies die nu de doorslaggevende factoren zijn.

Een programma op de Vlaamse televisie met Waalse gasten die Nederlands spreken zal daar niets fundamenteels aan veranderen. Maar als Vlaanderen en Wallonië tonen dat wederzijds respect en begrip ertoe kunnen bijdragen een nieuwe sfeer te scheppen, zonder daarom hun meningsverschillen te ontkennen, is het een stap in de goede richting.

Wat daarop moet volgen is dat ze nog meer dan in het verleden gaan samenwerken in het kader van hun bevoegdheden. In de huidige omstandigheden is dat absoluut noodzakelijk. De deelstaten moeten afstappen van de logica van de confrontatie tussen de taalgemeenschappen. Dat is een achterhoedegevecht.

Wallonië moet uiteraard samenwerken met het Brussels Gewest – Vlaanderen moet dat trouwens ook – maar de twee grote gewesten van dit land hebben troeven die op allerlei gebieden complementair zijn. Denk maar aan tewerkstelling of beschikbare terreinen voor ondernemingen.

In plaats van op federaal niveau voortdurend te bekvechten of naar la Belgique de papa te willen terugkeren moet nu een bottom-upstrategie gehanteerd worden om dit land een toekomst binnen Europa te geven. Wat de institutionele toekomst van België ook zal zijn, het is in het belang van Vlaanderen én van Wallonië dat ze echt autonome, verantwoordelijke en volwaardige partners worden.