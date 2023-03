Hallo, NMBS?

Als ik het goed begrepen heb, is het contract van mevrouw Dutordoir verlengd en staakt men bij de NMBS op 10 maart. Dan is het nu aan ons, treingebruikers en pendelaars, om in actie te treden. Het wordt tijd voor een grote betaalstaking.

Van de grootste voordelen van pendelen met de trein, namelijk je kent je aankomstuur en je kan lezen tijdens de reis, schiet niets meer over. Als de trein al rijdt, dan is hij niet op de tijd. Als hij al aankomt, dan hoop je dat er voldoende rijtuigen zijn. Als er al voldoende rijtuigen zijn, dan hoop je dat de deuren ervan opengaan. Als de deuren al opengaan, dan hoop je dat je kan zitten. Maar ook staand kan je je afvragen of je wel je aansluiting zal halen drie stations verder. En dat je misschien op die aansluitende trein wél kan zitten, et cetera.

Vorige week maandag heb ik 50 (!) km met de auto gereden om zoon naar het station te brengen, om tijdens de terugrit rechtsomkeer te maken om zoon opnieuw aan het station af te halen omdat er geen treinen reden, en om hem dan naar een ander station te brengen vanwaar wél een trein in zijn gewenste richting vertrok.

Beste NMBS, u slaagde er onlangs in om mij geen compensatie te moeten betalen omdat mijn trein 56 minuten vertraging had in plaats van 60 minuten. Hoe heeft u dat voor elkaar gekregen? (Doe ook iets aan uw statistieken: ik had 56 minuten vertraging over een rit die in utopische tijden 36 minuten duurt. Dat is van een ander niveau dan 60 minuten vertraging bij een rit tussen Oostende en Aarlen.)

Dit is mijn verhaal, een paar alinea’s. Maar dit verhaal maakt bijna elke treinreiziger dagelijks mee. Het is een dik blunderboek.

Hallo, NMBS? Stop met ons te behandelen als willoze schapen, die helaas veroordeeld zijn tot de trein en geen alternatieven hebben. Als u een restaurant was, niemand kwam nog bij u eten. Als u een winkel was, niemand kwam nog bij u kopen. Actie nu.

Ilse Baute