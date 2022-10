Tiens, wat denkt coalitiepartner Vooruit zoal van de hakbijlpolitiek in het Antwerpse cultuurbeleid?

Bart Eeckhout is hoofdcommentator.

Op het eerste gezicht lijkt het een politiek conflict van dertien in een dozijn. Het Antwerpse gemeentebestuur heeft beslist om de projectsubsidies voor kunstenaars voor de komende drie jaar te schrappen en dus is de kunstensector in de stad boos . Daar trekken de schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA) en haar partij zich niet te veel van aan. Een flink deel van hun kiespubliek vindt toch al dat die kunstenaars te veel noten op hun zang hebben.

Toch is er meer aan de hand. Als het Antwerpse bestuur dan toch wil besparen en naar al zijn uitgavenposten wil kijken inclusief cultuursteun dan kan ze geen slechtere keuze maken dan de hakbijl juist bij de projectsubsidies te laten vallen. Toegegeven, projectsubsidies schrappen is een makkelijke keus. Dergelijke steun gaat per definitie naar kleine, vaak beginnende ‘projecten’ van meestal jongere kunstenaars of gezelschappen. Je vindt hier geen grote namen terug die de massa beroeren of een lobbymachine in gang kunnen zetten. Het is alsof je de steun aan het jeugdvoetbal schrapt omdat daar minder supporters zitten dan bij de profclubs.

Die vergelijking maakt meteen ook duidelijk dat de keuze om uitgerekend de projectsteun te annuleren laf en onverstandig is. Het is laf om de bijl te planten in de nek van jonge kunstenaars die nog aan het begin van hun loopbaan staan en weinig verweer hebben. En het is onverstandig omdat juist voor deze specifieke groep die subsidies een kwestie zijn van overleven of stoppen.

In die kleinere projecten is de ‘overhead’ nog uiterst beperkt. Elke cent subsidie vloeit naar het project zelf en dus grotendeels naar tewerkstelling. Minder inkomsten kunnen in deze categorie niet gecompenseerd worden door pakweg de programmabrochure wat dunner te maken, de verwarming wat lager te zetten of sponsors aan te trekken. Projectsubsidies dienen om het marktfalen bij kunstenaars aan het begin van hun loopbaan te milderen. Kap je die steun af, en wel voor drie jaar, dan leg je de instroom van nieuwe kunstenaars droog. Maak nog eens de vergelijking met het jeugdvoetbal en je begrijpt hoe kwalijk die beleidskeuze is.

Kunstenaars zijn een van de beroepsgroepen die het bekaaidst uit de coronacrisis zijn gekomen. Voorstellingen werden geannuleerd, inkomsten vielen droog, precaire contracten werden ontbonden. Zeker kunstenaars die per project werken – meestal móéten werken – bleken erg kwetsbaar te zijn. Dat zij in Antwerpen nu opnieuw het gelag van de crisis moeten betalen, is een doodschop, om maar even in de voetbalsfeer te blijven.

Nogmaals, het is goed mogelijk dat leidende partij N-VA zich weinig aantrekt van die kritiek. In de visie van de partij op kunst en cultuur is weinig mededogen voor het ‘kostbare weefsel’ aan de basis. Maar N-VA zit niet alleen in de Antwerpse meerderheid. Wat denkt coalitiepartner Vooruit zoal van deze hakbijlpolitiek? Ze zegt die te “betreuren”, maar wat is de consequentie van dat standpunt? Mee de verontwaardiging vertolken op de bühne is niet erg geloofwaardig, als je tegelijk stilletjes de besparing goedkeurt in het schepencollege.