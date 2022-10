Tien minuten rukken in een veredelde bezemkast. Geen kaarsjes, geen rozenblaadjes, zelfs geen Enya

Frederik De Backer is columnist.

Ik ben vruchtbaar, zegt de telefoon. Mijn huisarts put zich uit in geruststellingen. Een lievere vrouw kun je je niet inbeelden. Ik staar naar de vijf pasfotootjes die het treinabonnement niet hebben gehaald, gelegen onder een doosje cholesterolmedicatie, wat plectrums en de vele volgekrabbelde briefjes die mijn leven een illusie van structuur bieden. Ik ben vruchtbaar, dat is alvast iets.

Vorm en beweeglijkheid zijn nog net acceptabel. Je geeft door wat je bent, denk ik, pars pro toto, en mijn blik legt zich te rusten op een lege balpen. Ze zegt dat het dus wel moeilijker zou kunnen gaan, maar positief is dat we sneller in aanmerking zouden komen voor hulp, indien nodig.

Ik weet niet goed wat ik moet denken. Doorgaans heb ik mijn mening vrij snel gevonden. Jarenlang leek een kind een evidentie. Niet per se om een gisteravond vijfentwintigjarig gemis goed te maken, zo dramatisch is het allemaal niet. Nee, gewoon omdat ik dol ben op kinderen. Zij zijn nog niet naar de kloten geholpen. Zij zijn nog echt. En ze kramen minder onzin uit dan volwassenen.

Maar sinds een paar jaar hoeven ze niet meer per se. Mijn leven heeft ook zin zonder, en het telt genoeg vrienden met een acute nood aan een babysit. Alleen wil mijn vriendin ze wel. Bij voorkeur van mij. Wanneer haar doctoraat is behaald, ben ik veertig. De kans dat ik er nog acceptabeler op word lijkt eerder beperkt.

Je kunt geen twintig jaar leven als een zwijn en verwachten dat het zonder gevolgen blijft. Een slachtoffer ben ik hoogstens van verziekte grond, lucht, leidingen en voedsel. Maar die dingen deel ik met de titanen van het vruchtwater. Nee, dit is je eigen schuld, slapzak. Op tijd en stond een appeltje was te veel moeite.

Mijn ouders hebben zes jaar geprobeerd voor ik er was. Mijn vaders eventuele gebrekkige vorm zou alvast mijn asymmetrische pasfoto verklaren. De telefoon lacht op de barmhartige wijze van mijn dokter. Moet ik me nog eens laten testen? Nog een keer naar het ziekenhuis voor tien minuten rukken in een veredelde bezemkast? Geen kaarsjes, geen rozenblaadjes, zelfs geen Enya. Geurend naar marseillezeep een grijnzende verpleegster een potje ampertoereikendheid overhandigen. Dat kan, maar dan misschien beter wanneer we echt aan het proberen zijn.

Maar waarom zou mijn vriendin nog tijd aan mij verspillen? Ik ben vervangbaar. Als haar leven onvolledig zou aanvoelen zonder kind, wie ben ik dan om haar dat hiaat aan te doen? Als ze vanavond vertrekt, kan ze binnen twee, drie jaar moeder zijn. Hoeveel vertrouwen heeft ze in de liefde?

Het is wat het is. Nog net acceptabel. We kunnen niet allemaal in de spits lopen. Noch zal het mijn laatste moment van nederigheid zijn.

En ik voel me niet minder man, maar toch minder dan gisteren.