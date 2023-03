Tien jaar paus Franciscus: een geopolitiek genie met nog veel werk in het vooruitzicht

Sander Vanmaercke is theoloog en religiewetenschapper.

Tien jaar geleden werd ­Bergoglio verkozen als paus. En dat was op zich al opvallend. De eerste paus die niet uit Europa komt, de eerste jezuïet in die functie en de eerste die de naam Franciscus draagt. Meteen een duidelijk statement.

Franciscus van Assisi is bij ­uitstek het gezicht van soberheid in het christendom, wat meteen bij Bergoglio zichtbaar was. Bij zijn aantreden besloot hij om simpelweg in het wit gekleed op het balkon van de Sint-Pietersbasiliek te verschijnen. Geen tierlantijntjes, geen chic gewaad. 13 maart 2013 leek het begin te worden van een nieuwe periode in de kerk.

Een decennium later is het moeilijk om in te schatten in ­hoeverre hij effectief een nieuwe tijdsgeest heeft doen waaien. Dat zal voor een stuk ook afhankelijk zijn van zijn opvolgers. Tekenen van die nieuwe wind zijn er wel, vooral extern, op geopolitiek en maatschappelijk vlak.

Zijn encycliek Laudato si’ is een stuk verregaander dan enig politiek document in de strijd tegen klimaatopwarming. Zijn rol in de toenadering tussen de VS en Cuba in 2014 bewijst dat hij veel meer is dan enkel een religieuze leider. Hij begrijpt de wereldpolitiek door en door en is bereid om zich actief in te spannen om vrede te bereiken.

Hij spreekt zich uit in maatschappelijke debatten zoals de ­migratiecrisis en handelt er ook naar. Hij trok zelf naar Lampedusa en ging als eerste paus ooit naar Irak om met de ayatollah te praten over vrede tussen moslims en christenen. Zijn track­record op ­geopolitiek vlak bewijst dat hij een voorbeeld is voor elke politieke leider ter wereld.

Op intern vlak worden er zeker ook stappen gezet, maar oogt het discours toch mager. Af en toe opent hij een deur in debatten over bijvoorbeeld de rol van vrouwen in de kerk en de openheid naar mensen met een andere ­geaardheid, maar even snel sluit hij die deur weer.

Om tot echte interne hervormingen te komen zullen er fundamentelere beslissingen nodig zijn. Het belangrijkste? Het achterhaalde beeld van de kerk over homoseksuele relaties moet op de schop. Christenen mogen niet ­accepteren dat een deel van de wereldbevolking simpelweg gediscrimineerd wordt op basis van hun geaardheid. Daar kan geen plaats voor zijn in een kerk die claimt op te komen voor de kwetsbaarsten in de samenleving.

Hetzelfde geldt voor het celibaat. Laat het los. In de eerste eeuwen van het christendom ­bestond het niet eens. Dat bovendien vrouwen nog steeds niet gewijd kunnen worden tot priester is een blamage, zonder enige basis. De Bijbel spreekt zich niet uit over mannelijke of vrouwelijke priesters. Er was zelfs nog geen sprake van een christelijke kerk, laat staan wie welke rol mag op­nemen. Het tekort aan priesters wordt ermee aangepakt en het toont aan dat de kerk echt bereid is om vrouwen volwaardige erkenning te geven.

De openheid van deze paus naar de wereld toe en naar andere religies is ongezien. De eerste stappen die gezet worden voor interne hervormingen in de kerk zijn nodig, maar blijven gelimiteerd. Paus Franciscus heeft nog wat jaren werk voor de boeg. Aan hem om te bewijzen of fundamentele hervormingen bij gespeculeer zullen blijven of dat hij erin slaagt om de kerk echt de 21ste eeuw in te loodsen.