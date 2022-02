Thirty no love: overal vind je tegenwoordig hooligans. Ook rond tennisvelden

Mark Coenen is columnist.

Een paar minuten na de aanvaarding van de zoveelste lelijke beker uit zijn carrière zat Nadal alweer op zijn hometrainer om los te rijden en daardoor zijn lactaatwaarden, die tot ver boven het toegelaten maximum zaten, versneld af te bouwen. Powerdrankje dabei.

De tijden dat topsporters na de wedstrijd in pizza, bier en sigaretten vlogen is al een tijd voorbij, maar de toewijding van Nadal is wel bijzonder. Hij had meer dan vijf uur lang huppelend als een kievit en kreunend als een pornoacteur alle ballen van tegenstander Medvedev geretourneerd tot die er de brui aan gaf, na een laatste venijnige slice.

Rafael wordt een dagje ouder, hoewel dat belachelijk klinkt als we het hebben over een 35-jarige, maar in de sport vindt men dat zowat iedereen boven die leeftijd op sterven na dood is. Als de sport in kwestie tenminste niet het driebanden is. Wie niet meteen met een verschot kreunend door zijn rug gaat en nog beschikt over soepele heupen kan de keu krijten tot ver voorbij de pensioengerechtigde leeftijd.

De oudste atleet ter wereld is trouwens Stanislaw Kowalski, die in 2015 nog meedeed met de Poolse atletiekkampioenschappen en er een bewonderenswaardige tijd van 34,5 seconden neerzette op de 100 meter. Stanislaw was op dat moment 105 jaar oud. “Elke dag een reep chocolade en niet naar de meisjes kijken”: dat was zijn succesrecept, zo verklaarde de voormalige treinmachinist met een smal lachje, terwijl zijn vrouw goedkeurend haar neus poederde en er het hare van dacht. “Als hij loopt zit hij tenminste niet op café”, hoorde je haar denken.

Tien minuten losrijden is genoeg om de verzuring van de beenspieren tegen te gaan, maar tegen de verzuring van het publiek is voorlopig geen kruid gewassen. Ook het tennispubliek, waarvan men zou denken dat het elkaar alleen hoofs bekogelt met aardbeien en wat slagroom tijdens Wimbledon, zit vol karaktergestoorden die het bloed onder de nagels van de tegenstander van hun favoriet vandaan pesten, en dat de hele wedstrijd lang.

Ook tijdens de finale van zondag liepen de emoties in het publiek hoog op: de schitterende slowmotionbeelden van fans lieten rood aangelopen gezichten zien van mensen die volledig buiten hun zinnen raakten omdat hun held een zeldzame ace sloeg. Of nog beter: als de tegenstander vergeefs achter een bal aanholde. Zo sportief de match op het veld was, zo onsportief gedroeg men zich in de tribune, waar men Nadal steunde alsof hun leven ervan afhing en het zijne ook.

De verbale haat tegen Medvedev sloeg van de tribunes, tenminste: dat vond Medvedev zelf. Maar het was ook zo. In een persconferentie achteraf klaagde hij over het boertige gedrag en het geroep bij zijn opslag. Hier stopt mijn tennisdroom, zei hij. Overal vind je tegenwoordig hooligans. Ook rond tennisvelden.