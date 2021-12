The saddest thing: auto’s in de regen, op de parking van een goktent in fermettestijl, op kerstdag

Sien Volders is schrijver.

Op de lange rit naar huis, de buik verzadigd van feestelijk eten, het hoofd mild bekaterd door de schuimwijn, het hart vol van het warme weerzien, zag ik een parking van een uitspanning. Op de uitgestrekte vlakte van grauwe kiezelsteen stonden een stuk of twintig auto’s. Geen dure modellen. Zo werkt het immers niet in holen van klatergoud waar vals geluk vergeefs nagejaagd wordt.

The saddest thing that I’d ever seen / Were smokers outside the hospital doors, klonken The Editors in mijn hoofd en ik dacht nee Tom Smith, nee. Het droefste dat ík ooit zag zijn deze droefglimmende auto’s in de regen, op de parking van een goktent in fermettestijl, op kerstdag.

Een dag later lees ik de noodkreet van een vriend in Nederland. Na het decennialang volgehouden te hebben als een van de strengere poulaintjes in het Europese stuurloze beleid inzake online gokken is ook daar de dam gebroken. Sinds oktober mogen behalve de staatsloterij ook andere goorlappen meedingen naar de hand en het geld van de Nederlandse gokker. De staatskas moet immers gespijsd en het geld liep langs ramen en deuren naar buitenlandse onlinekansspelen, dus ja, wat moet je dan...

De straten en uitzendingen worden overspoeld door gokreclames en de gevolgen zijn navenant. De Nederlandse vriend werkt al jaren met jongeren die vastlopen. Trauma, verlies, verslaving, wat dan ook maakt dat ze niet meer meekunnen op school, in de wereld; zij verhelpen het door hen kettingzagen en beitels in de handen te steken, of hen op eigen houtje drones te laten bouwen. Eerst druppelsgewijs, nu als een constante stroom ziet hij jongeren met een onlinegokverslaving. Het jonge brein is nog gevoeliger voor de dopaminekick, het vertekend beeld van het succes van klein gewin met grote kosten en weinig baten.

Ik herken zijn woede om de oprukkende gokreclames, met boegbeelden die op zo veel andere vlakken een rolmodel voor zo velen zouden kunnen zijn, maar nu voor schadelijk gewin gaan.

In België staan we een triest eind verder in de rit. Naast de Nationale Loterij die het onvermijdelijke gokken zogenaamd in controleerbare banen moet leiden (en naast goede doelen ook de staatskas lekker spekt met geld van de zwaksten die ze zou moeten beschermen) parasiteren de Unibets en de Ladbrokes al langer op bankrekeningen en erfenissen. Dopaminekicks als schamele vergoeding voor gebroken huwelijken, schuldenputten en schaamte, en een uitpuilende verslavingszorg.

Van de weeromstuit lijkt ons land zich nu flinker te tonen. Vanaf 2022 bouwen de gokreclames op de VRT af, om het in 2025 bijna helemaal zonder te kunnen doen. Jochei! Nog drie jaar vuile verleiding voor mijn pubers. De weeklimiet op onlinegokken is recent op 500 euro vastgesteld. Pfiew, maar maximaal 2.000 euro weg van het gemiddelde Belgische inkomen.

Te weinig, te laat. Waren de schulden van de zwaksten je inkomen waard, vadertje staat?