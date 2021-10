‘The Closer’ is wellicht niet de beste show van Dave Chappelle, maar misschien wel zijn slimste

Rechtse en linkse ‘chronisch verontwaardigden’ moeten leren aanvaarden dat een samenleving naast formele regels en informele conventies ook ventielen nodig heeft om de druk te lossen en ongelukken te vermijden.

Neem nu de ophef over Dave Chappelle, die zelfs tot sociale onrust bij streaminggigant Netflix leidt. The Closer is wellicht niet de beste show van de comedian, maar misschien wel zijn slimste. Gezien zijn talent voor comedy én maatschappelijk inzicht ben ik geneigd om te denken dat de timing en inhoud van zijn (voorlopig?) laatste Netflix-special allesbehalve per ongeluk ‘onfatsoenlijk’ was. En ze trappen er allemaal in.

Chappelle eindigt zijn show niet met “lgbtq+ ik ben er klaar mee” zoals de recensent van De Morgen suggereerde (DM 14/10) maar met een persoonlijk verhaal over zijn vriendin Daphne. Daphne, die regelmatig de comedyclubs bezocht waar Chappelle optrad. Daphne, de fan en amateurcomedian die na een tijdje een vriendin werd. Daphne de vriendin, die hij de kans bood om als voorprogramma voor zijn alom bejubelde Sticks & Stones op te treden. Daphne de transvrouw, die Chapelle duidelijk maakte dat ze niet speciaal behandeld wou worden.

Toen Chappelle omwille van enkele grappen uit zijn Netflix-special Sticks & Stones door een leger verdraagzame vrijheidsdenkers online uitgescholden werd voor transfoob nam Daphne het voor haar vriend Dave op. Daphnes tweet over haar persoonlijke ervaring met Chappelle zette aan tot haat en verbale agressie. Veel orthodoxe lettermensen en hun acolieten zijn net zoals bepaalde andere religieuzen strenger voor afvalligen dan voor ongelovigen. Daphne werd een ‘transverrader’ die dagenlang door duizenden ‘iedereen-mag-zichzelf-zijn -fanaten’ online belaagd werd. Daphne pleegde iets later zelfmoord. Dat was het einde van The Closer. En dat was de spiegel die Chappelle alle verontwaardigden op het einde van zijn show na een uur vol gewaagde en ‘onfatsoenlijke’ comedy voorhield.

Vreemd genoeg komt Daphne amper voor in progressieve en/of verontwaardigde recensies. Dat is op zijn minst misleidend. Er is de laatste tijd in de media veel gezegd en geschreven over politici, influencers of trollen die bewust alternatieve feiten verspreiden om hun achterban op te jutten. Was het een bewuste keuze van diezelfde media om Daphne te negeren en over een alternatief einde te schrijven? Willen ze hun publiek naar de mond en tijdgeest praten? Of…? Aangezien ik het niet weet, ga ik me aan zulke verregaande conclusies niet wagen. Behalve eentje dan: Wees waakzaam!