Mark Elchardus is emeritus professor sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Zijn bijdrage verschijnt tweewekelijks.

De slogans van de klimaatjeugd klinken nog na, vrolijk en kwaad. We doen niet genoeg, niet snel genoeg. Het gaat om hun toekomst. De energieprijzen zijn nu hoger dan die jongeren zich ooit hadden durven dromen. De argumenten om energie te besparen hebben inmiddels de vorm van een voorhamer. Toch ziet de toekomst van de klimaatjongeren er niet beter uit, integendeel. Zij en hun kinderen krijgen uiteindelijk de factuur toegeschoven.

Een oorzakelijk verband is er niet, maar de staart van de laatste klimaatbetoging was nauwelijks opgelost of aardgas werd begeerd, schaliegas aangevoerd en steenkool weer gretig gedolven. De betogingen liepen naadloos over in de herfossielering van onze energievoorziening.

Heftige tijden zijn het. Zelfs in de lethargische Vivaldi-regering brandt nu het revolutionaire vuur. Zij wil nu, los van vraag en aanbod, de prijzen plafonneren. Onze premier weet wel niet meteen hoe dat moet om een onderscheid tussen winst (toelaatbaar) en overwinst (ontoelaatbaar) te decreteren. Als liberaal is hij daar niet op voorbereid. Dus wordt naar de Europese Unie gekeken. De Commissie moet maar iets bedenken dat de wet van vraag en aanbod vervangt, marginaal nut inruilt voor politiek nut, toelaat het onderscheid te maken tussen winst en overwinst, zoals weleer de kerk dat maakte tussen woeker en rente.

Terwijl zij een paar maanden geleden nog de liberalisering van de energiemarkt verdedigden, willen de experts nu dat de overheid het van de markt overneemt en een prijs bepaalt die rekening houdt met de miserie van de mensen, en op die manier aan de zittende regeringen ook overlevingskansen biedt. De energiemarkt was geen voorbeeld van een vrije markt, maar wat nu van de overheid wordt gevraagd is van een heel andere orde.

Het is in feite een vraag voor een oorlogseconomie. Als het oorlog wordt, staan drie vragen centraal: hoe betalen we de oorlog zonder de economie om zeep te helpen, zonder ongewenste politieke gevolgen en zonder de toekomst al te zeer te belasten. Er is dringend nood aan economen en economische historici die ons vertellen hoe een oorlogseconomie precies werkt. Moeten we rantsoeneren, het onderscheid maken tussen noodzakelijk en niet-noodzakelijk energieverbruik? Zijn volmachten nodig? Is een oorlogseconomie hetzelfde als een planeconomie? Wordt Alexander De Croo de eerste communistische premier van dit land?

Net als mensen kunnen landen het zich niet veroorloven enkel naar de toekomst te kijken, zeker niet als die zwart kleurt. Weten waarom men pijn heeft, helpt bij het dragen van de pijn. Vandaar de vraag: welke opvattingen, welke belangen, welke mensen hebben ons op deze onherbergzame, harteloze plek gebracht?

Een aantal stommiteiten staat als een olifant in de kamer. Bovenal de kernuitstap in het aangezicht van een klimaattransitie. Dat getuigt van zeldzame domheid en blind fanatisme. Op de voet gevolgd dan nog door het onvoldoende nagekomen engagement om ter compensatie te investeren in hernieuwbare energie.

Er was de uitverkoop van een groot deel van onze energievoorziening aan het Franse bedrijf dat nu Engie heet. Dat kon dan doelbewust het onderhoud van de kerncentrales van die domme Belgen verwaarlozen: een winstgevende Belgenmop. De toenmalige minister van energie, Marc Verwilghen (Open VLD, toen PVV) werd uitgestuurd om te verklaren dat dit geen effect zou hebben op de consument. Dankzij de liberalisering waren nationaliteit en grenzen immers achterhaald.

Er was ook het bedenken van ‘slimme’ koppelingen om de markt beter te laten werken op een manier die de ontwikkeling van hernieuwbare bronnen van energie zou bevorderen. Ten gevolge van al die slimheid is zelfs de wind vandaag onbetaalbaar, en boekt Engie astronomische winsten met verwaarloosde en al lang afgeschreven kerncentrales.

En dan is er ook de omgang met de oorlog in Oekraïne. Dat we het Russische imperialisme moeten bestrijden en ons aan de zijde van het Oekraïense nationalisme moeten scharen, is duidelijk. Maar impliceert dat ook dat we het lijden van de Oekraïners eindeloos moeten rekken en Europa ten gronde moeten richten? Men onderhandelt nu eenmaal anders met een vijand van wie men zich afhankelijk heeft gemaakt, dan met een van wie men niet afhankelijk is. Dat de Russen misschien nog meer gaan lijden dan wij is een magere en wrange troost. De principiële, heroïsche hoogstandjes van onze leiders worden op het einde van de maand telkens weer betaald door de mensen die niet rondkomen.

Wat Oekraïne betreft, plooiden we in feite slaafs naar de Amerikaanse belangen. Omdat energie daar goedkoop blijft, zal dat land, samen met China, economisch versterkt uit deze crisis komen. Europa daarentegen gaat door de knieën. Nadat we onze maakindustrie naar China verplaatsten, kijken onze energie-intensieve bedrijven nu noodgedwongen naar de VS.

Hopelijk kunnen we in de komende oorlogswinter genieten van een paar spannende whodunits. Iedereen wil graag weten aan wie en wat we deze clusterfuck te danken hebben.