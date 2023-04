Terwijl we ons verkneukelen bij het Amerikaanse veiligheidslek posten onze politici vrolijk TikTok-filmpjes

Ann De Boeck is journalist bij De Morgen.

Een pijnlijke blamage voor de Amerikaanse inlichtingendiensten, zo kun je het grote veiligheidslek over Oekraïne wel noemen. De voorbije weken doken op sociale media tientallen foto’s op van geheime Amerikaanse documenten. Ze geven een inkijk in een aankomend Oekraïens tegenoffensief tegen Rusland en zetten andere landen mee voor schut. Zo bevatten ze aanwijzingen dat Europese landen in Oekraïne actief zijn met militaire speciale eenheden, iets wat de Fransen en de Britten ontkennen.

Volgens The Washington Post zou het gaan om een jonge, wapengekke soldaat die in volle coronacrisis sociaal geïsoleerd raakte. De man zou op het populaire chatprogramma Discord een afgesloten kanaal hebben gevormd met een aantal zielsverwanten, waar de anderen hem uitdaagden om steeds meer te delen van de geheime informatie die hij voor zijn job op een militaire basis moest analyseren.

Was het spionage, activisme of simpelweg naïviteit? Dat moet het Amerikaanse onderzoek uitwijzen. Vast staat wel dat de omvang en de diplomatieke schade blijven toenemen. In alle uithoeken van de wereld wordt er stiekem gegniffeld bij het geknoei van de Amerikanen, die hun superioriteit weer eens aan flarden gereten zien. Het is niet de eerste keer dat hun inlichtingendiensten met de billen bloot gaan door een veiligheidslek. Herinner u de klokkenluiders Chelsea Manning en Edward Snowden.

Feit is wel dat de incidenten iets zeggen over de veiligheidscultuur in het Westen. In de VS werken tienduizenden mensen voor de inlichtingendiensten, verdeeld over bijna twintig verschillende organisaties. Dan kan er al eens iemand door de mazen van het net glippen. Ook in België is de zogenaamde insider threat reëel. Zo legde de affaire rond de extreemrechtse soldaat Jürgen Conings een resem misverstanden en fouten van onze informatiediensten bloot. Na de terroristische aanslagen in 2016 doken al gelijkaardige lacunes op.

Binnenlandse Zaken, Defensie, Buitenlandse Zaken en zelfs de kanselarij van de premier: allemaal werden ze de voorbije jaren gehackt. De aanval op Binnenlandse Zaken en Defensie werd toegeschreven aan de Chinezen. Het bewijst dat veel mensen op zoek zijn naar de kroonjuwelen van onze regering, ons leger en onze inlichtingendiensten. En dat wij Belgen, doorgaans al geïrriteerd door de vraag om een paswoord te wijzigen, maar beter onze lessen trekken uit dit debacle.

Het is niet dat er geen inspanningen worden geleverd. Vorig jaar kreeg het Belgische leger officieel een cybercomponent, een volwaardige poot naast de landmacht, de luchtmacht, de marine en de medische component. Het Centrum voor Cybersecurity (CCB) helpt politie, inlichtingendiensten en lokale overheden om zich te wapenen. Maar intussen blijven politici wel vrolijk filmpjes posten op de Chinese videoapp TikTok, onder wie de minister van Defensie, en wordt het IT-netwerk van een stad zoals Antwerpen vlotjes gekaapt.

Hoelang nog voordat wij onze veiligheid ernstig nemen?