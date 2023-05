Bart Eeckhout is journalist en oud-hoofdredacteur bij De Morgen en papa van John John (13) en Missy (10).

‘Denk aan de kinderen. Gelieve dit hek te sluiten’, zo staat op het poortje dat toegang geeft tot de terrastuin van het café. De tuin zit vol met families en gezinnen met ravottende kinderen. Het is zo’n prachtige lentedag waarop er niets leukers bestaat dan het goedmoedig bespieden van andere ouders. Nu je kroost te oud geworden is om blij te worden van een springkasteel – hoewel ze nog hun zalige terugvalmomenten hebben – kijk je redelijk zorgeloos toe hoe die andere ouders het ervanaf brengen.

Het hek dat dicht moet voor de kinderen staat open. Dat heb je al snel in de gaten. Eens vader altijd vader. Je houdt het hek voortdurend in het vizier. Om te kijken wat er gaat gebeuren en ook wel om zeker te zijn dat er geen kleuter de tuin uit waggelt. Je twijfelt om zelf op te staan en je burgerplicht te doen, maar daar komt al iemand aangesneld om het poortje te sluiten. Een vader, uiteraard. Dit had jij kunnen zijn.

Nu je naar een cafétuin vol jongere versies van je gezin en jezelf zit te loeren, valt je een rollenpatroon op. Subtieler dan het klassieke stereotype van moeder met de vaathanddoek aan het aanrecht en vader met krant en pijp in de zetel, maar toch valt die onuitgesproken rolverdeling op. De vaders letten op de hekjes en andere potentiële gevaren. Ze staan gebogen over de loopfietsjes waarmee hun ukken een helling afrijden en applaudisseren als het lukt. Maar als het fout gaat en als een enkel omslaat op het springkasteel, dan klinkt uit elke kindermond hetzelfde woord. Mama.

Terwijl moeders hun kind troostend op de arm tillen en de tranen wegvegen, staan de vaders er plots hulpeloos bij. In de processie waarin moeder en huilende dochter vooropgaan, van de speelplek naar het terrastafeltje en onder het oog van een nieuwsgierig toekijkend terras, hobbelt de vader er maar wat achteraan, met de loopfiets of een paar schoenen in de hand.

De omstandigheden veranderen, maar de risico’s blijven dezelfde. Het springkasteel wordt een skatepark. Van alle sporten is skateboarden ongetwijfeld een van de riskantste, en uitgerekend die sport hebben eerst Missy en dan John John ontdekt als favoriete hobby in een verbazende harmonie van zus en broer. Soms ga je mee naar het skatepark wat verderop. Terwijl zij zichzelf en elkaar stimuleren om de wetten van de zwaartekracht steeds wat verder uit te dagen, roep jij vanaf de zijlijn dat ze een helm moeten opzetten en kalm aan moeten doen bij het springen. Dan kijken ze eerst elkaar en dan jou licht spottend aan. “Niet zo luid, papa. Iedereen hoort je.”

Na afloop hinken ze door het huis, met een overbelaste enkel en geschaafde ellebogen en vingertoppen. “Denk je dat ik mijn voet gebroken heb?” jammert John John. Neen, dat denk je niet, maar gelukkig is je lief daar al met een ijscompres. “Zal ik morgen naar school kunnen, mama?”