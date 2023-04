Manu Keirse is rouwexpert. Hij is emeritus hoogleraar aan de faculteit geneeskunde KU Leuven.

Drie jaar geleden ging de samenleving op slot om de Covid-19-pandemie binnen de perken te houden. De regeringen, experts, medische wereld en media evalueren nu het ingrijpende coronabeleid. In het dagelijkse verhaal van grafieken en abstracte cijfers leek de mens soms bijna weggevaagd.

Mijn kritische kanttekeningen zijn niet bedoeld als beschuldigingen, wel als inspiratie voor de toekomst. Ik heb grote waardering voor de politieke verantwoordelijken, de experts die hen adviseerden en de zorgverstrekkers die in moeilijke omstandigheden het beste van zichzelf gaven. Maar de virologen, die het beleid hebben bepaald, zijn de deskundigen in het bestrijden van virussen en je kunt niet verwachten dat ze ook experts zijn op vlak van psychosociaal welbevinden.

Zo is de strijd tegen het virus vooral op biologisch vlak gevoerd, waardoor heel wat mensen sociaal en psychologisch wegkwijnden. Terwijl je in de ene kamer iemand redde van corona, stierven er in dezelfde gang misschien mensen van eenzaamheid. Dat houdt ook verband met het mensbeeld van waaruit je vertrekt.

Eerste focus

Als ik spreek met verpleegkundigen, geef ik altijd mee dat je niet alleen een verband moet leggen op een wonde (fysieke dimensie), maar ook met de beleving van de persoon (psychische dimensie) die je situeert in gezins- en in zinsverband (sociale en spirituele dimensie). Kwaliteitsvolle zorg die de hele mens voor ogen houdt, voert beleid op vier niveaus.

Dat de eerste focus van de experts en het beleid gericht was op het indijken van de epidemie, is begrijpelijk. De drie andere zorgdimensies werden te zeer uit het oog verloren.

Al was het je intentie veiligheid te garanderen, je moet je afvragen wat het effect op mensen is. Zo had het weren van bezoek in ziekenhuizen en woon-zorgcentra dramatische gevolgen. Gelukkig ken ik ook wzc’s waar men creatief omsprong met die regels. In de vier woon-zorgcentra waar ik voorzitter ben, heeft men overal bezoek toegelaten, in veilige omstandigheden, en bij wie terminaal was, werden families permanent toegelaten. In De Wingerd in Leuven hebben we door de scouts zelfs stellingen laten bouwen tot aan het terras van de eerste verdieping zodat families en bewoners elkaar konden bezoeken. Toenmalig minister van Welzijn Wouter Beke (cd&v) gaf na een bezoek aan dat hij nooit nog een totale lockdown voor wzc’s zou beslissen.

ontreddering

Ik denk ook aan Marianne, een van de vele mensen die me in hun ontreddering een mail stuurden. Mariannes moeder leed aan dementie. Tijdens de coronacrisis is ze in het verpleeghuis gestorven. Haar zes kinderen mochten haar de laatste acht weken niet meer bezoeken. Acht weken geen mensen over de vloer, geen voet op de gang, geen gesprekje met een buur en geen activiteiten. Een normale mens wordt daar gek van. Marianne vernam dat het personeel de instructie kreeg zo weinig mogelijk de kamer te betreden, omdat er een vermoeden was van een covidbesmetting.

Omdat er geen testmateriaal voorhanden was, was de besmetting niet bevestigd. Toen er toch even iemand in astronautenpak binnenliep, bracht die niet de vereiste warmte binnen. Mariannes moeder mocht haar kamer niet uit. Haar eten werd voor haar deur gezet. Telefoneren mocht, maar hoe leg je telefonisch contact met iemand in een gevorderd stadium van dementie?

Zo is ze gestorven. Naasten konden enkel afscheid nemen van een gesloten kist. Hoe is ze in die kist gelegd? Naakt? Onverzorgd? Ze weten het niet. De familie mocht nadien haar kleren afhalen aan de goedereningang.

Marianne kan zich absoluut verzoenen met het sterven van haar moeder, maar niet met de manier waarop. Ze is op het kwetsbaarste moment van haar leven in de steek gelaten. “Ik voel me heen en weer geslingerd tussen boosheid, wanhoop en verdriet. De directeur zei tijdens een nagesprek: ‘We konden niet anders dan de overheid volgen in de beslissing de tehuizen af te sluiten voor alle bezoekers. De medewerkers gaven we de instructie zo weinig mogelijk de kamers te betreden. We hadden immers te weinig beschermingsmiddelen, moesten dus zuinig zijn en wilden niet nog meer zieke medewerkers.”

Breder mensbeeld

Vertrekken vanuit een breder mensbeeld zou ervoor hebben gezorgd dat kwetsbare groepen beter tot hun recht waren gekomen. Dat geldt niet enkel voor ouderen. Zo werden personen met een beperking maanden afgesloten van hun familie en herkenden ze na de lockdown hun ouders niet meer, zo vernam ik van meerdere ouders. Denk ook aan personen in psychische nood, mensen in armoede die disproportioneel zwaar werden getroffen, zoals expert Wim Van Lancker al aanstipte; terminale patiënten, mensen in rouw die afscheid moesten nemen van een gesloten kist. En niet te vergeten: onze jongeren die, in een levensfase waarin leeftijdsgenoten zo belangrijk zijn, de middelbare school moesten verlaten zonder afscheidsrituelen en in een hogere opleiding stapten waar ze geen medestudenten hadden.

Dat zoveel kwetsbare groepen in de kou belandden, blijft pijnlijk. Dat schrijf ik uit ervaring, overal om me heen. Cijfers waren geconcentreerd op het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames, de nevenreacties op psychosociaal en spiritueel vlak bleven buiten beeld. Ook dat is mijns inziens het gevolg van kijken vanuit een verengd mensbeeld.

Deze crisis houdt daarom ook kansen in. Ze dwingt de samenleving stil te staan bij de manier waarop wij leven. Dat is een globale maatschappelijke verantwoordelijkheid en vraagt iets anders dan schieten op beleidsvoerders en hun raadgevers.