Terwijl in vele landen op 8 mei de overgave van nazi-Duitsland herdacht wordt, blijft het hier stil. Dat weegt steeds ongemakkelijker

Ook komende maandag zal 8 mei geen feestdag zijn. Terwijl in vele Europese landen op deze dag (in Nederland op 5 mei) de overgave van nazi-Duitsland en dus het feitelijke einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht wordt, blijft het hier stil. Die stilte weegt steeds ongemakkelijker.

Het goede nieuws is dat er een kansrijk parlementair initiatief is om van V-Dag 8 mei ook in België een officiële feestdag te maken. Het historische belang van de dag staat buiten kijf, ook al was dit land zelf al eerder, in september 1944, bevrijd van het nazi-juk. De impact reikt verder. Het einde van de oorlog markeert ook het begin van het tijdperk van de liberale rechtsstaat en de welvaartsstaat zoals we die nu kennen. Dat mag herinnerd en gevierd worden.

België heeft iets goed te maken. Vlaanderen, en Wallonië met zijn Degrelle-trauma, hebben de voorbije decennia een lastige, vergeetachtige houding aangenomen tegenover de rol van de verzetsbeweging onder de bezetting. Mijn generatie heeft in de lessen geschiedenis vaak wel inzicht gekregen in de beweegredenen van de collaboratie, niet zelden met enige empathie, maar niet in die van het verzet. Ook in kunst en literatuur was de fascinatie voor de banaliteit van het kwade lange tijd groter dan voor de tegenbeweging.

Hoewel spraakmakend onderzoek van Luc Huyse in de jaren 90 tot Aline Sax, Lieven Saerens of Koen Aerts vandaag de collaboratiemythe vakkundig ontkrachtten, komt het publieke eerherstel voor het verzet pas nu goed op gang. Een brede beweging van middenveldorganisaties steunt de roep om van 8 mei een officiële herdenkingsdag voor de oorlogsslachtoffers van WOII te maken. De verzamelde universiteitsrectoren bepleiten de oprichting van een verzetsmuseum.

Toch zijn er nog hinderpalen. De eerste is conservatisme. In de Nationale Arbeidsraad, die adviseert over de toekenning van feestdagen, dreigen de werkgevers met de voeten te slepen. Een betreurenswaardige houding. Als het om de vrees voor verlies aan productiviteit gaat, vallen er makkelijk akkoorden te maken. Pinkstermaandag valt in dezelfde maand en is perfect inwisselbaar.

Moeilijker ligt de dreigende politisering van 8 mei. De rol van de 8 mei-beweging mag dan wel erg lovenswaardig zijn, het is wel een redelijk eenzijdig progressieve beweging. Anderzijds deed N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover het hele idee onlangs in De Standaard neerbuigend af als “sympathieke goedmakerij”. De herdenkingsdag maakt alleen kans als hij pluralistisch gesteund wordt. Een feestdag vier je voor, niet tegen iets. Maak van 8 mei dus een herdenking van de slachtoffers van het oorlogsgeweld, geen dag tegen extreemrechts.

Ten slotte wijzen historici als Michèle Corthals en Babette Weyns op het risico dat de nieuwe herinneringsijver ook nieuwe mythologisering in de hand zal werken. Die vrees is legitiem. De verzetsbeweging is veelzijdig, de motivatie veranderlijk. Net als zwart waaiert ook wit in oorlogstijd uit in vele grijstinten. Toch zal ook de complexe, historische waarheid beter gediend worden door herdenking dan door blijvende strategische vergetelheid.