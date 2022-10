Terwijl ik stond te mixen, malen, kneden, bakken en koken luisterde ik naar het nieuws. De oorlog laat me niet los

Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Noodgedwongen ben ik na jaren niet of nauwelijks koken toch maar weer begonnen met zelf in de potten te roeren. Op restaurant gaan is zo duur geworden dat het niet meer haalbaar is. Naast gas, elektriciteit en water is echt alles in prijs gestegen.

Na meer dan dertig jaar gekookt te hebben gooide ik de handdoek in de ring. Ik had het wel gehad toen de jongste als laatste het nest uitvloog om op eigen benen te staan, nu vijftien jaar geleden. Niets vond ik zo deprimerend als voor mezelf koken om het dan in mijn eentje op te eten. Maar nu er bespaard moet worden, heb ik ­uiteten als eerste geschrapt.

Tien jaar geleden werd er anders gekookt dan nu, merk ik als ik door de kookboeken blader die mijn kinderen me cadeau gaven – hopend dat ik het misschien wel leuk zou gaan vinden om weer in de keuken te staan. Nieuwe voedingsinzichten zorgen voor recepten waarvan toen geen sprake was, en tot mijn grote verwondering hervind ik het plezier dat ik jarenlang kwijt was. Juist omdat het zo anders is, vind ik het spannend.

Dit weekend stond er een uitgebreide brunch gepland waarbij ik mijn kinderen wel vijf gerechten zou voorschotelen, naast het gewone zondagse ontbijt − het leek me voor de zekerheid goed om ook dat in huis te halen.

De dag ervoor ging ik boodschappen doen en kocht ik dingen waar ik nooit van gehoord had, zoals psyllium­vezels. Die maken deel uit van een deeg op basis van mozarella, boter en amandel­meel, waarvan ik mini­pizza’s zou maken met daarop een kers­tomaatje, een blokje halloumi, een zwarte olijf en wat tijm.

De avond ervoor had ik muffins gemaakt. Die waren compleet mislukt, maar dapper begon ik er de volgende ochtend opnieuw aan. Ik moest en zou een brunch om u tegen te zeggen op tafel toveren! Voorts stonden er nog quenelles van kikker­erwten met rode­curry­pasta, een nori-­omelet van spits­kool, ei en parmigiano, en een miso­soepje op het menu.

Terwijl ik stond te mixen, malen, kneden, bakken en koken luisterde ik naar het nieuws. De oorlog laat me niet los en termen als ‘nucleair armageddon’ jagen me behoorlijk wat angst aan.

De bel ging. Mijn keuken stond te dansen alsof er een bom ontploft was, maar op tafel stond een pracht van een brunch. De kinderen glunderden.

Als ik hun vraag of ze de oorlog volgen, doet mijn jongste teken dat ze er liever niet over praat met mijn klein­dochter Gloria in de buurt. Te laat. Wat is oorlog, vraagt ze. Dat is zoals ruzie­maken, zeg ik en om haar af te leiden vraag ik wat ze tekent. Een groot hart met daarin alle gevoelens die je kunt hebben, antwoordt ze: “Liefde, jaloezie, droef­heid, woede. Maar de liefde is het grootst.”

Angst, daaraan werd blijkbaar niet gedacht. Ik zwijg wijselijk.