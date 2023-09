Jana Antonissen is columnist.

Tussen de keuvelende galeriebezoekers valt me een uitvoerige taxatie van mijn vriend op. Wanneer de onbekende blondine mijn blik opmerkt, kijkt ze blozend weg.

Misschien een match, mompelt mijn vriend.

Vijf minuten later kruis ik blikken met iemand die ik nog nooit gesproken heb, maar herken aan haar tattoo. Terwijl ik me probeer te herinneren of zij bondage dan wel trio’s als interesse opgaf, merkt ze mij ook op.

Ongemakkelijk hallo of gewoon negeren?

Ik ga voor het eerste, verstoor daarmee duidelijk haar voorkeur voor de vlucht.

Feeld-connecties tegen het lijf lopen blijft bevreemdend. Nochtans stimuleert deze datingapp voor zelfverklaard ruimdenkende singles en koppels schaamteloosheid over seksuele verlangens.

Die online openhartigheid is verfrissend, maar heeft wel als gevolg dat je best veel over elkaar weet wanneer je elkaar offline tegenkomt.

Vanbinnen zijn we blijkbaar toch tienjarigen gebleven die liever een boodschapper de speelplaats op sturen dan zelf verkering te vragen.