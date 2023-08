Terwijl het tekort aan huisartsen oploopt, is er bij andere medische specialisaties een overschot. Daar zit een deel van de oplossing

Bart Eeckhout is hoofdcommentator.

Er zitten een aantal treffende parallellen tussen het lerarentekort en het artsentekort. Dat laatste krijgt minder aandacht dan het eerste, hoewel het tekort aan dokters, en zeker ook huisdokters, allerminst een nieuwigheid is. Het leidt tot patiëntenstops en soms riskant lange wachtlijsten bij sommige behandelingen. Een instroom van medici uit andere landen kan het tekort niet opvangen.

Een eerste gelijkenis met het lerarentekort zit ’m in de demografische bron van het probleem. In het onderwijs wordt het tekort historisch veroorzaakt door de vergrijzing van het leerkrachtenkorps die haaks staat op de doorstroming van grotere cohortes scholieren. Ook in de dokterspraktijk slaat de vergrijzing en uitstroom uit het beroep toe. Daar staat ze op gespannen voet met een bevolking die ook veroudert en dus gemiddeld juist meer zorg nodig zal hebben. Jongere artsen, en dat zijn vaker dan vroeger vrouwen, hebben dan weer een andere, evenwichtigere kijk op de balans tussen werk en privé, waardoor ze minder werk aannemen.

Het frustrerende is dat de overheid op beide perfect voorspelbare én voorspelde fenomenen rijkelijk laat gereageerd heeft. Te laat. Al te lang is vastgehouden aan behoorlijk strakke quota voor wie geneeskunde wou studeren of voor wie als arts aan de slag wou. Pas nu hebben Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) elk op hun domein de sluispoorten een beetje breder opengezet. Het effect van die ingrepen zullen we pas over enkele jaren voelen. Te laat dus, nogmaals.

Lees ook ‘Hier zijn patiënten veel mondiger. Dat was even wennen’: buitenlandse arts over werken in België

Nog een parallel tussen het leraren- en het artsentekort zit in de veranderende kijk van de maatschappij op beide beroepen. Net als de ‘meester’ of de ‘juf’ is ook de dokter toch een flink deel status kwijtgeraakt in de gemeenschap. Dat scheelt in de aantrekkingskracht van het beroep. Bovendien worden zowel de leerkracht als de dokter, als gesprekspartner in de eerste lijn voor vele mensen, wel vaak geconfronteerd met maatschappelijke veranderingen of problemen die strikt genomen buiten hun vakgebied vallen en veel werktijd opeisen.

Net als voor de leerkracht zal er dus ook voor de dokter een herwaardering moeten komen. Een New Deal van minister Vandenbroucke biedt een aanzet, al komt ook die dus een beetje laat. Maar ook de opleiding geneeskunde zelf biedt een deel van de oplossing. Want terwijl het tekort aan huisartsen en sommige andere specialismen oploopt, lijkt er bij andere specialisaties juist een overschot te zijn. Vraag en aanbod kunnen dus beter op elkaar afgestemd worden. Maar – gevoelig punt – dan zal ook de gapende kloof in de loonverwachtingen van huisartsen en sommige specialismen wat gedicht moeten raken.

Het is alleszins verkieslijker dan het ogenschijnlijk eenvoudige idee om alle quota voor aspirant-dokters af te schaffen. Want dat zou weleens als onzalig neveneffect medische overconsumptie hebben, en dus de ontsporing van de nu al sterk stijgende kosten voor gezondheidszorg.