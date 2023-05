Jeroen Olyslaegers is columnist.

Het is niet de eerste keer dat gij een gesprek hebt met iemand die ge graag ziet en met wie het minder gaat. Tijdens dat gesprek voelt ge hoe het verdriet, de angst en de somberheid zich verbinden met dat van al die andere uitgestorte harten. Vervolgens treedt er een patroon in werking en wilt ge weer de noodklok luiden met de boodschap dat het bergaf gaat met het psychisch welzijn in deze streken. Aanschouw wat uw geest doet. In feite verkleint ge het verdriet van de mens die zijn hart uitstort en die geen behoefte heeft aan uw wilde onheilstijdingen. Ge beschouwt hem als de zoveelste kanarie in de koolmijn. Waarom doet ge dat? Omdat ge te weinig remkracht ziet in deze voortijlende samenleving. Waarom is dat uw probleem? Omdat gij er geen vat op krijgt. Uw woorden zijn niet meer dan winden die worden gelost. Maar het gaat niet over u. Terwijl gij dat allemaal afweegt, hoort ge nog nauwelijks de mens die zijn hart tegen u lucht. Gewoon luisteren zonder patroonherkenning: simpel is het niet.