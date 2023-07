Terwijl een Twitter-storm raast over Rikkie Kolle wordt het echt belangrijke nieuws als schijnbare bagatel gepresenteerd

Alicja Gescinska is schrijfster en filosofe verbonden aan de Universiteit van Buckingham. Ze is voorzitter van PEN Vlaanderen en VUB Fellow. Haar column verschijnt tweewekelijks.

De heisa rond Rikkie Kolle deed me onwillekeurig aan Umberto Eco denken. Men kan zich nu logischerwijs afvragen wat de trans vrouw die deze week tot Miss Nederland werd verkozen te maken heeft met de erudiete Italiaanse schrijver zaliger. Het brein maakt rare sprongen. Maar het zit zo.

Rond de eeuwwisseling gaf Eco een uitgebreid tweedelig interview aan Franse journalisten: een terugblik op de eeuw die ten einde liep, de verwachting van het nieuwe millennium, met daarbij bijzondere aandacht voor het doemdenken en de onheilstijdingen eigen aan de menselijke conditie. Dat interview werd later ook te boek gesteld. Wie het leest, kan maar twee mogelijke conclusies trekken. Ofwel was Eco een echte visionair. Ofwel zijn de dingen waar wij ons vandaag zo druk om maken niets nieuws onder de zon. Het probleem van politiek correct denken. De wijze waarop het internet een tsunami aan desinformatie veroorzaakt. Klimaat, milieu en de toekomstige (on)leefbaarheid van de planeet als onbetwist grootste uitdaging. Eco heeft het er ruim vijfentwintig jaar geleden al over; wat hij zegt leest verbazend actueel.

Had hij dan ook voorzien dat een trans vrouw een Nederlandse missverkiezing zou winnen? Neen, zo visionair was zelfs Eco niet. Het gaat hem echter om deze observatie van de Italiaanse grootmeester. Volgens Eco bestond er vroeger een selectiemechanisme van kennisoverdracht: de menselijke middelen en krachten zijn beperkt, en dus kan niet alle informatie meegedeeld en overgedragen worden.

Min of meer intelligente mensen filteren het belangrijke van het triviale, en dragen wat belangrijk is over op hun tijdgenoten en op volgende generaties. Zo is het eeuwenlang gegaan. Maar met de opkomst van het internet is er een onophoudelijke informatie-explosie gaande: alles wordt vastgelegd, alles wordt in de publieke ruimte gegooid, waardoor het alsmaar moeilijker wordt om het belangrijke van het triviale te onderscheiden. Het verschil tussen wat enerzijds kleine ergernissen en anderzijds grote bekommernissen zouden moeten zijn, verdwijnt in het publieke debat en in onze persoonlijke levens.

En zie daar: terwijl een Twitter-storm raast over Kolle, en de media daar gretig op inspelen, wordt het echt belangrijke nieuws van de dag slechts als schijnbare bagatel gepresenteerd. Hoe dicht komen de temperaturen straks bij de vijftig graden in Sicilië? Sneuvelt het Europese hitterecord of niet? Spannend! Alsof het een sportprestatie van de planeet zou zijn. De berichtgeving is haast anekdotisch, terwijl het om een symptomatisch gegeven gaat inzake de leefbaarheid van de planeet.

Het moet erkend worden dat de mens haast altijd een eschatologische verwachting heeft, en denkt dat het einde der tijden nabij is. Dat het meestal zo’n vaart niet loopt, relativeert de onheilsverwachting enigszins, maar daar gaat weinig troost van uit.

En ondertussen blijkt dat de zomer van 2022 – de warmste zomer sinds heugenis – meer dan zestigduizend levens in Europa heeft gekost. En ondertussen blijkt dat recent de warmste dagen op aarde ooit gemeten zijn, met ongeziene hittegolven wereldwijd. De ernst daarvan inzien is geen paniekzaaierij. Terwijl mensen zich verontwaardigen over een missverkiezing die tekenend zou zijn voor de Untergang van ons Avondland en de morele decadentie van onze beschaving, zweet de planeet zich een ongeluk.

Het ene zou hooguit een kleine ergernis mogen zijn voor wie zich ergeren wil; het andere zou de grootste bekommernis moeten zijn voor ons allen. Maar het onderscheidsvermogen tussen beide zijn we door de informatie-explosie en het internet aan het verliezen. Dat is pas een teken van morele en intellectuele decadentie.

Hoe moeten we ons dan verhouden tot alle onheilstijdingen die de mensheid over zichzelf afroept? Hoe vinden we balans tussen de ernst van een probleem erkennen zonder defaitistisch de apocalyps te verwachten? Is het nog mogelijk om niet permanent te verdwalen in gemediatiseerde wanen van de dag?

Volgens Eco mogen we de hoop niet verliezen. Hij grijpt terug naar wat de Franse, personalistische filosoof Emmanuel Mounier ooit zei: we moeten als “tragische optimisten” in het leven staan. Ja, de mensheid leeft voortdurend met “een hele reeks zwaarden van Damocles boven het hoofd”. Maar ondanks alle ellende zijn we in toenemende mate, aldus Eco, tot mondiale solidariteit in staat. En daarom moeten we “aanhanger van het optimisme van de kleine opeenvolgende verbeteringen” blijven.