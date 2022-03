Terwijl Conner Rousseau konijn speelde, vergeleek Bart De Wever vluchtelingen met honden uit een asiel

Joël De Ceulaer is senior writer bij De Morgen.

Terwijl de wereld historisch catastrofale tijden doormaakt, beleefde Vlaanderen vrijdag een avondje tv dat ook de geschiedenis zal trotseren. Zowel in de sector amusement als in de afdeling journalistieke duiding deden politici dingen met dieren die zorgelijk stemmen en doen vermoeden dat het ook hier eerst zal moeten verslechteren voor het ooit misschien beter wordt.

Het eerste incident is al uitgebreid besproken. Sneakerfreak en Vooruit-voorzitter Conner Rousseau kwam op VTM uit een konijnenpak gefloept. Hij had in The Masked Singer de finale gehaald en moest aldus zijn identiteit pas helemaal op het einde prijsgeven, voor de verbijsterd opengesperde ogen van een miljoenenpubliek.

Uit de gemengde, maar overwegend positieve reacties valt een barre waarheid te destilleren: kritiek op politici in entertainmentshows is voortaan wellicht verspilde moeite. Politici krijgen van tv-makers in Vlaanderen voluit de kans om zich in de volksgunst omhoog te werken door te zingen of quizzen, en wie weet wat verzinnen ze ooit nog allemaal.

Ze doen dat zogezegd om zich gewoon “eens te amuseren”, en er zijn slimme mensen zoals econoom en Twitteraar Stijn Baert, die ik zelfs van hoogbegaafdheid durf te verdenken, die dat nog geloven ook. Dan weet je: deze strijd is zogoed als verloren.

Op Canvas, ondertussen, was vrijdagavond op hetzelfde moment N-VA-voorzitter Bart De Wever te gast. Mocht hij kunnen zingen, dan hadden de rollen evengoed omgekeerd kunnen geweest zijn: Rousseau bij Ivan De Vadder en De Wever in een Panda-pak bij Niels Destadsbader. Maar goed, De Wever was nu ernstig. Zijn gelaatsuitdrukking, die zwalpte tussen cynische glimlach en diep gefrons, moest dat idee ondersteunen.

Ook die passage bij De Afspraak was er een voor de geschiedenisboekjes – en ook om diergerelateerde redenen: De Wever maakte de vergelijking tussen vluchtelingen uit Oekraïne en honden uit een asiel: als mensen te enthousiast zo’n vluchteling slash dier in huis halen, raken ze weleens teleurgesteld. En niet alle gezinnen zijn geschikt. Natuurlijk stipte De Wever aan dat hij die vergelijking niet kwaad bedoelde, maar ondertussen… Had. Hij. Ze. Wel. Gemaakt. Men mag zelfs aannemen: erg goed voorbereid. De Wever doet niet aan slips of the tongue.

Er wordt de laatste tijd weer vaak geklaagd over Vlaams Belangers in de media. Moeten we niet terug naar een cordon médiatique, en racistische bagger een forum ontzeggen? Een vermoeiend debat, dat al dertig jaar de geesten verdeelt. Hier een ander idee om de electorale stroom richting Vlaams Belang een béétje droog te leggen: politici van andere partijen gedragen zich niet meer als hansworsten (ja, bij velen scoort Rouseau, maar net zo goed wakkert hij bij anderen de afkeer van regeringspartijen aan) en ze stoppen met het ontmenselijken van vluchtelingen.