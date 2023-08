Telkens wanneer ik foto’s van koning Boudewijn zie, proef ik karamel

Ik was zes toen koning Boudewijn op tweeënzestigjarige leeftijd stierf, hijzelf was zesentachtig. Telkens wanneer ik foto’s van die man zie, proef ik karamel. Ik ruik wierook, hoor een wandklok tikken, soms zie ik een lepel puddingvel doorklieven.

Jean-Claude Van Damme is vandaag ouder dan Boudewijn toen hij stierf, Frank Deboosere, de Barten Kaëll en Peeters idem. Bea Van der Maat was even oud, net als Waldek, en Ben Crabbé is een jaar jonger. Ziet u Boudewijn al Blokken presenteren? “Over naar onze tweede kandidaat. Peter, Petrus, jij komt uit Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek; daar staat een kerk met een waarlijk prachtig retabel…”

Onze vijfde vorst was al minstens twintig jaar tweeënzestig. Hij was een van de weinigen die te oud waren om Blokken te bekíjken, laat staan om het te presenteren.

Zijne Heiligheid was de eerste dode in mijn leven. Hij en Ayrton Senna. Maandag was het precies dertig jaar geleden dat Boudewijn het tijdelijke met het eeuwige verwisselde. De beelden van hoe de monarch in de zevende ronde in de Tamburello met 307 kilometer per uur van de baan ging, staan op mijn netvliezen gegrift. En ik ben niet de enige in wie hij voortleeft.

Zo noopte het spijtige jubileum ook onze huidige koning tot het ophalen van herinneringen aan de betreurde. In een toespraak met een vaart en energie die zelfs op een met pudding en Bart Kaëll bestreken circuit geen uit de bocht vliegen hoefde te vrezen, dacht Filip, vandaag zelf ouder dan de perkamenten potentaat toen, terug aan “zijn glimlach, de blik in zijn ogen en” – de meest exuberante aller liefkozingen – “zijn vertrouwenwekkende handdruk”.

Zeg dan niets. Paola, die dit land altijd heeft gezien als de vliegenscheet die het was, had een bloedhekel aan Boudewijn en vice versa. Zo lazen we in de krant dat de goedheilige man haar telefoonverkeer liet controleren, dat hij haar “te frivool en te wulps” vond en per se Filip als opvolger wilde opdat Paola toch maar geen koningin zou worden. En die sta je dan van een autocue af te herdenken, als zoon van de door het slijk gesleurde. Je moeder verraden voor dertig seconden poppenkast, wat zegt dat over een mens?

Even hartverwarmend waren de obligate archiefbeelden. Zo werd een bakker geïnterviewd die na het horen van het nieuws meteen naar het paleis was gereden. Hij had zelfs geen tijd gevonden om een proper T-shirt aan te trekken, zo van diepe droefenis was hij vervuld.

“En u vond dat u hier moest zijn nu?”, vroeg reporter Eddy Allcock de besmeurde. – “Ja. Zelfs gewoon passeren voor het paleis, euh. Ge moet hier geen uren blijven staan, maar euh. Zomaar.” Het soort samenhangendheden dat men had verwacht van de vele door hitte bevangen landgenoten die het lijk hadden willen groeten. Siegfried Bracke zag daar destijds een “nieuw politiek feit” in: il y a en effet des Belges. Geveld door de zon die Boudewijn aan hun hemel was.

De bakker had hen nochtans gewaarschuwd.