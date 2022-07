Telkens er zich een probleem voordoet op zijn departement smijt Weyts met een pak geld, en weg is het probleem

De Sinterklaaspolitiek van Weyts

20 miljoen euro meer wordt er uitgetrokken voor het buitengewoon onderwijs. De Vlaamse regering spendeert nu 45 miljoen euro in het buitengewoon onderwijs. Triest kun je hierover niet zijn, integendeel. Deze onderwijsvorm moet daadkrachtig en efficiënt kunnen werken met hun kinderen. Zo zit natuurlijk de good-man-show van nonkel Ben in elkaar: Sinterklaas spelen. Telkens er zich een probleem voordoet op zijn departement – en ze zijn niet meer op een hand te tellen – smijt de minister met een pak geld. En zie, weg is het probleem. Zo denkt Weyts toch.

Vlaams parlementslid Willem-Frederik Schiltz kwam in zijn analyse in een kranteninterview tot de kwalijke conclusie dat problemen toch niet allemaal oplosbaar zijn met geld, integendeel.

Minister Weyts vergeet natuurlijk de essentie van het hedendaagse onderwijsverhaal: meer geld voor meer plaatsen in het bijzonder onderwijs, maar nog altijd geen leerkrachten in de klas op 1 september 2022.

Concrete maatregelen zoals onder andere anciënniteitsverhoging voor zijinstromers moesten allang in het parlement gestemd zijn.

Martin Boudry, Oostnieuwkerke



Langerei vs. Koning Auto

In de rubriek ‘Blik op België’ lees ik over het verzet van de bewoners van de Langerei in Brugge tegen de heerschappij van Koning Auto. Het is onwaarschijnlijk in welke omstandigheden sommige mensen moeten leven. Huizen die daveren, scheuren in muren, slaaptekort, stress ... Het niet aflatende verkeer langs woonbuurten heeft een nefaste invloed op de gezondheid van de bewoners.

Wanneer ik naar huis fiets, snijd ik al eens de weg af en neem het wandelpad langs het nabijgelegen kerkhof. Daar liggen de doden te rusten, omgeven door bomen en afgeschermd van het lawaai door een lange dreef. Het verschil met de dichtbevolkte steenweg is immens. Sommige mensen moeten eerst sterven om van een rustige omgeving te kunnen genieten. Dertig dagen zonder wagen, ik nam er graag aan deel.

Lucienne Colpaert, Dendermonde