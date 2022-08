Jana Antonissen is columnist.

Deze zomer voegde zich alweer een extra verjaardag bij het aantal jaren zonder mijn moeder. Ogenschijnlijk geruisloos passeerde de gedenkdatum van ons (auto-)ongeluk. Maar de doden verdwijnen niet, nooit.

Zeven jaar geleden schreef ik er voor het eerst over; opende daarmee een deur in mijn geest die zonder dat ik het doorhad dicht was gebleven. Sindsdien ging ze geleidelijk aan meer open.

Hoewel rouw een immer metamorfoserend onderwerp is, begon ik me gaandeweg af te vragen hoe vaak ik er nog over kon schrijven zonder aan mijn trauma gelijkgesteld te worden.

Tegenwoordig valt namelijk amper te ontkomen aan de trauma-industrie. Zo verkopen naast seks ook trauma’s top. Zonder trauma geen identiteit, lijkt het wel.

Herkenbaarheid is het sleutelwoord wanneer het over het openbaar stellen van eigen leed gaat. Traumaschrijfsels of -kunst zouden relevant zijn, zolang ze breder gedragen worden.

484 Belgen sterven jaarlijks in het verkeer; zou dat volstaan om voor systemisch door te gaan?