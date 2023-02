Tegenwoordig noem ik mezelf klimaatpragmatist

Valerie Trouet is klimaatexperte en wetenschappelijk directrice van het Belgisch Klimaatcentrum in Ukkel. Haar column verschijnt maandelijks.

Deze week kwam er weer wat goed klimaatmitigatienieuws. Het Europese Parlement besliste om de verkoop van nieuwe benzine- of dieselwagens binnen de EU stop te zetten tegen 2035. Binnen 12 jaar mogen dus geen broeikasgasuitstotende wagens meer verkocht worden, wat voor een land als België, waar momenteel nog meer dan 90 procent van de wagens op verbrandingsmotoren draait, een drastische ommezwaai betekent.

Hoewel het voorstel op de voorspelbare tegenkantingen kon rekenen – elektrische auto’s zijn zo duur en waar moeten we in godsnaam zo snel zo veel laadpalen vandaan toveren? – is dit een goed voorbeeld van een maatregel die werkt voor klimaatmitigatie.

Want net zoals het Parijs-akkoord dat op breder vlak deed in 2015, duidt deze maatregel een duidelijke richting – weg van ontbrandingsmotoren – aan voor investeerders. Ze schept zekerheid dat het loont om te investeren in betere batterijen, in minder afhankelijkheid van schaarse mineralen, in een gamma aan modellen.

Over de hele levensduur genomen zijn veel elektrische auto’s nu al goedkoper dan hun CO2-uitstotende tegenhangers, maar die investeringen zullen het tegen 2035 mogelijk maken dat iedereen die in de markt is voor een nieuwe auto, zich een elektrische kan aanschaffen.

Daarnaast zal door de elektrificatie van het bedrijfswagenpark – die al vanaf 2026 van start gaat – er tegen 2035 een breed aanbod aan elektrische tweedehandswagens voorhanden zijn. En wie het zich kan veroorloven, zou natuurlijk slim zijn om aandelen in de laadpaalindustrie te kopen.

Hier geloof ik in als aanpak van de klimaatcrisis: wetgeving die grootschalige aanpassingen binnen ons huidig systeem oplegt en die de industrie aanmoedigt om aanpassingen breed uit te rollen. Die niet het omverwerpen van het hele systeem beoogt, maar ook niet met gekruiste vingers zit te wachten tot nieuwe technologie als een deus ex machina uit de lucht komt vallen. Want ook die polarisatie tussen ecologisten en ecomodernisten ‘reared its ugly head’ opnieuw deze week.

Vroeger was ik zelf ook ecologist. In de middelbare school beplakte ik mijn schoolmappen met Greenpeace-stickers en had ik heftige discussies met mijn vader over kernenergie – ik tegen, hij voor. Maar waar toen de waarden van ecologen en economen lijnrecht tegenover elkaar stonden – de externaliteiten van de industrie en de economie maakten het onmogelijk om én groen én blauw te zijn – is dat nu door de voortdrammende klimaatverandering niet langer het geval.

Klimaatverandering bedreigt niet alleen ecosystemen, maar ook mensen, groenen én blauwen, en de economie. Daarbij vereist de aanpak van die klimaatverandering een grootschalige transitie, die niet alleen onze planeet uit de nood zal helpen, maar die ook enorm economisch potentieel inhoudt. Voor het eerst lopen ecologische en economisch waarden samen en kunnen beiden profiteren van een gemeenschappelijke aanpak. Maar aan die nieuwe situatie moeten we duidelijk nog wat wennen.

Tegenwoordig noem ik mezelf klimaatpragmatist, want in de eerste plaats moet het vooruitgaan. We hebben klimaataanpak nodig, om het met Raymonds woorden te zeggen “Nu, niet seffens, niet direct, niet subiet, niet weldra. Maar nu, maintenant, tout de suite. Heute nog, verdomme!”